Xiaomi Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra: дисплей до 3,2K 90 Гц, процессор Intel 11-го поколения
Xiaomi наконец-то представила Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra на мероприятии Smarter Living 2022. Эти ноутбуки похожи на RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15, выпущенные в этом году.
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Ноутбуки Xiaomi имеют корпус из алюминиевого сплава. Модель Pro весит 1,46 кг и имеет толщину 17,3 мм, а у модели Ultra - 1,79 кг и 17,9 мм соответственно.
Оба ноутбука выпускаются в трех вариантах. Базовая версия оснащена Intel Core i5-11300H 11-го поколения в паре с 8Gb ОЗУ DDR4 3200 МГц и 512Gb NVMe SSD. Средняя версия имеет ту же конфигурацию, но поставляется с 16Gb ОЗУ. Топовый вариант получает более мощный процессор Intel Core i7-11370H 11-го поколения с тем же объемом ОЗУ и хранилища, что и средний вариант.
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Основными различиями между двумя ноутбуками являются дисплей и аккумулятор. Модель Pro оснащена 14-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 2560 x 1600 пикселей, 215 PPI, соотношением сторон 16:10, 100% цветовой гаммой sRGB, яркостью 300 нит, затемнением постоянного тока и низким уровнем синего излучения TÜV Rheinland. С другой стороны, дисплей на модели Ultra больше - 15,6-дюймовый и имеет более высокое разрешение 3,2K (3200 x 2000 пикселей) с 242 PPI и частотой обновления 90 Гц.
Говоря о портах, ноутбуки поставляются с 1 x USB Type-C, 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI и 1 x аудиоразъем 3,5 мм. Что касается подключения, они поддерживают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.
Кроме того, они оснащены трехуровневой клавиатурой с подсветкой, ходом клавиш 1,3мм и специальной макро-клавишей. Для звука они используют 2 стереодинамика мощностью 2 Вт с поддержкой DTS Audio. Другие функции включают веб-камеру HD 720p и датчик отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello.
Что касается ПО, они работают под Microsoft Windows 10 и поставляются с предустановленными Microsoft Office 2019 и Mi SmartShare. Их после можно обновить до Windows 11.
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И последнее, но не менее важное: хотя два компьютера поддерживают fast charge 65 Вт, модель Pro оснащена батареей на 56 Втч.
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