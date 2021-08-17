Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня тайваньский технологический гигант объявил, что он официально представит свои флагманские игровые смартфоны ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro 18 августа 2021 года. Ожидается, что эти модели будут иметь топовые характеристики. И базовая, и про модель оснащены 6,78-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED HDR с разрешением Full HD + с частотой обновления 144 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц.

реклама

Питание смартфонов осуществляется от большой аккумуляторной батареи емкостью 6000 mah, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт. Смартфоны оснащены двумя фронтальными стереодинамиками и разъемом для наушников. В качестве процессора служит Qualcomm Snapdragon 888+ SoC, который установлен на обоих смартфонах вместе с колоссальными 18 ГБ оперативной памяти. Линейка работает на новейшей ОС Android 11 с интерфейсом ROG UI и предлагает датчик отпечатков пальцев в дисплее, ультразвуковые датчики для AirTrigger 5. Он также поддерживает Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и NFC.

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

К сожалению, цены на оба смартфона в настоящее время неизвестны. Но мы точно знаем, что устройства поставляются в сотрудничестве с ASUS и Tencent.