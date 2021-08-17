Серия ASUS ROG Phone 5s с процессором Snapdragon 888+ будет представлена 18 августа
Сегодня тайваньский технологический гигант объявил, что он официально представит свои флагманские игровые смартфоны ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro 18 августа 2021 года. Ожидается, что эти модели будут иметь топовые характеристики. И базовая, и про модель оснащены 6,78-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED HDR с разрешением Full HD + с частотой обновления 144 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц.
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Питание смартфонов осуществляется от большой аккумуляторной батареи емкостью 6000 mah, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт. Смартфоны оснащены двумя фронтальными стереодинамиками и разъемом для наушников. В качестве процессора служит Qualcomm Snapdragon 888+ SoC, который установлен на обоих смартфонах вместе с колоссальными 18 ГБ оперативной памяти. Линейка работает на новейшей ОС Android 11 с интерфейсом ROG UI и предлагает датчик отпечатков пальцев в дисплее, ультразвуковые датчики для AirTrigger 5. Он также поддерживает Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и NFC.
К сожалению, цены на оба смартфона в настоящее время неизвестны. Но мы точно знаем, что устройства поставляются в сотрудничестве с ASUS и Tencent.
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