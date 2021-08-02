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Фирма Honor готовится официально представить на территории России свой новый гаджет, а именно беспроводные наушники Earbuds Two Lite с функцией активного шумоподавления.

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Стоит отметить, что фирма еще не провела официальной презентации нового устройства в России, однако новые наушники уже сейчас можно найти в некоторых магазинах. К примеру, новый продукт уже активно предлагает к покупке компания Мегафон. При этом речь ведется именно о полноценном приобретении, а не о предварительном заказе. На данный момент цена на новые Honor Earbuds Two Lite в Мегафон установлена в размере 4 999 рублей. Правда, пока к покупке предлагается только белый вариант наушников, в то время как черный и другие цвета пока недоступны к заказу.

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Как уже упоминалось ранее, среди основных особенностей новых Honor Earbuds Two Lite – функция активного шумоподавления (до 23 дБ). Помимо этого, у новинки имеется 2 микрофона, динамики на 10 мм, возможность работы с Bluetooth 5.2, а заявленное время самостоятельной работы составляет около 30 часов с зарядным футляром.