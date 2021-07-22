Российский PlayStation Store неожиданно снизил цены на некоторые популярные игры
Случаи внезапного снижения стоимости игр для различных платформ довольно редки, и практически никогда это не происходит без причины. Но что удивительно, компания Sony поступила именно так, причем уже не в первый раз. Теперь вслед за играми от известной компании Bethesda резко понизилась стоимость и нескольких других популярных произведений последних лет, например, The Last Of Us 2.
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Что интересно, магазин не сообщал о какой-либо готовящейся распродаже или будущем снижении цен. Ценники на игры просто взяли и резко упали, причем разница после падения весьма ощутима. К примеру, та же вторая часть TLOU или постапокалиптичная история про байкеров и зомби Days Gone теперь стоят дешевле почти на 2 000 рублей. Причем снижение цены постигло как оригинальные версии этих игр, так и их издание Deluxe Edition. TLOU Digital Deluxe Edition теперь стоит 3 599 рублей вместо 5 100. Deluxe Edition для Days Gone обойдется в такую же сумму вместо 5 500.
Стоит отметить, что подобное неожиданное понижение стоимости случается не впервые на этой неделе. Чуть ранее эта же участь уже постигла несколько известных творений от Bethesda, таких как Fallout 4, Prey, Dishonored и нескольких других. До сих пор неясно, с чем может быть связано подобное падение цен. Возможно, произошла какая-то ошибка, но в любом случае любителям игр стоит ей воспользоваться, так как нынешняя стоимость недавних хитов весьма привлекательна.
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