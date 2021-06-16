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Сегодня Honor представила серию Honor 50 в Китае. Компания выпустила три новых смартфона этой серии. К ним относятся Honor 50, 50 SE и вариант Pro. Honor подтвердила, что устройства появятся в продаже в конце этого года более чем в 40 регионах. А пока давайте взглянем на характеристики серии Honor 50, цену и другие детали.

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Honor 50 SE стоит 2399 юаней (примерно 375$) за базовый вариант 8 ГБ + 128 ГБ. Он также поставляется в варианте 8 ГБ + 256 ГБ по цене 2699 юаней (примерно 420$). Доступен в трех цветах - черном, синем и серебристом.

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Honor 50 выпускается в трех вариантах - 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Стоимость трех вариантов составляет 2699 юаней (примерно 420$), 2999 юаней (примерно 468$) и 3399 юаней (примерно 530$).

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Наконец, модель Pro имеет два варианта 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ по цене 3699 юаней (примерно 577$) и 3999 юаней (примерно 624$).

Два флагмана Honor работают на процессоре Snapdragon 778 SoC. Они имеют до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Оба устройства оснащены четырьмя камерами с основной камерой 108 МП. Также есть сверхширокий 8-мегапиксельный и два 2-мегапиксельных датчика. Для селфи оба телефона оснащены фронтальной камерой на 32 МП. Модель Pro имеет дополнительный датчик на 12 МП.

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Основные отличия касаются дисплея и аккумулятора. Стандартная модель имеет 6,57-дюймовый OLED-дисплей Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Флагман Honor’s Pro также оснащен 6,72-дюймовым OLED-дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц.

Что касается аккумулятора, стандартная модель имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Модель Pro оснащена аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Оба устройства работают под управлением Android 11 Magic UI 4.2.

Honor 50 SE оснащено 6,78-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора служит Dimensity 900. В телефоне установлена батарея емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

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Сзади расположена установка с тремя камерами: основная камера на 108 МП, сверхширокоугольная на 8 МП и сенсор на 2 МП. Устройство весит 191 грамм и имеет толщину 8 мм.