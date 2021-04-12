Samsung представила маячки Galaxy SmartTag
Официально представлен Samsung Smart Tag Plus. С помощью этого умного брелока вы сможете быстрее находить потерянные вещи. Положите его в сумку, повесьте бирку на связку ключей и сразу же используйте приложение, чтобы найти ее и, следовательно, свои вещи.
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Smart Tag Plus работает с SmartThings Find, поэтому вы также можете удаленно видеть, где находится ваш телефон, связка ключей или сумка. Благодаря приложению SmartThing вы также можете помочь другим найти потерянные вещи. Необходимо указать, что вы потеряли свой тег, и другие подключенные смартфоны и планшеты Galaxy автоматически выполнят поиск трекера.
Вы также можете настроить трекер так, чтобы он издавал шум, когда вы приближаетесь. Маячки Galaxy SmartTag имеют радиус действия Bluetooth до 120 м без препятствий.
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Помимо поиска всевозможных вещей, вы можете использовать Smart Tag Plus для удаленного управления различным интеллектуальным оборудованием. К примеру, можно настроить автоматическое включение или выключение света.
Smart Tag Plus поступит в продажу с конца апреля.
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