Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня Xiaomi начала мероприятие по запуску новых устройств в Китае, и первым устройством, которое было анонсировано, стал Mi 11 Pro. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь назвал телефон «Королем Android», и он, безусловно, может похвастаться первоклассными характеристиками.

реклама

На передней панели расположен 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD, частотой обновления 120 Гц и Dolby Vision. Панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus и поставляется с предварительно нанесенной изогнутой защитной пленкой. Mi 11 Pro также может похвастаться двумя стереодинамиками Harman Kardon и имеет крошечный вырез для 20-мегапиксельной селфи-камеры.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Говоря о камерах, Mi 11 Pro - первое устройство, оснащенное сенсором камеры Samsung GN2 с разрешением 50 мегапикселей. Массивный модуль размером 1 / 1,2 дюйма является самым большим сенсором в смартфоне с пикселями размером 1,4 мкм, Dual Pixel Pro AF, Stagger HDR. Вы также сможете снимать 8K-видео прямо с основной камеры.

реклама

Кроме того, вы получаете перископический модуль с 5-кратным оптическим (50-кратным цифровым) увеличением и оптической стабилизацией изображения. Также есть сверхширокоугольная камера с разрешением 13 МП.

Mi 11 Pro использует чипсет Snapdragon 888.

Mi 11 Pro питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, но это не просто обычная батарея. Xiaomi выбрала кремниево-кислородный анодный элемент, который имеет более высокую плотность, лучшую проводимость и более быструю зарядку в более тонком профиле.

реклама

Та же технология аккумуляторов используется в электромобилях. Вы получаете 67 Вт проводную и 67 Вт беспроводную зарядку, причем для полной зарядки требуется всего 36 минут.

Смартфон работает на MIUI 12.5 на базе Android 11. Телефон имеет сертификат IP68 и оснащен ИК-передатчиком. Варианты цвета включают зеленый, черный и фиолетовый.

Mi 11 Pro в версии 8/128 ГБ продается по цене 762$. Он также доступен в версии 8/256 ГБ за 807$, и в версии 12/256 ГБ за 868$. Официальные продажи в Китае стартуют 2 апреля.

реклама

Xiaomi предлагает два варианта упаковки с обычной коробкой, в которую входят: зарядное устройство на 67 Вт и кабель, а также экологически чистую версию без зарядного устройства и кабеля в коробке. Оба варианта упаковки стоят одинаково, поэтому покупатель сам решает, какой вариант ему больше подходит.