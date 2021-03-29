Анонсировали Xiaomi Mi 11 Pro: Snapdragon 888, Harman Kardon и сенсор Samsung GN2 50MP
Сегодня Xiaomi начала мероприятие по запуску новых устройств в Китае, и первым устройством, которое было анонсировано, стал Mi 11 Pro. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь назвал телефон «Королем Android», и он, безусловно, может похвастаться первоклассными характеристиками.
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На передней панели расположен 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD, частотой обновления 120 Гц и Dolby Vision. Панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus и поставляется с предварительно нанесенной изогнутой защитной пленкой. Mi 11 Pro также может похвастаться двумя стереодинамиками Harman Kardon и имеет крошечный вырез для 20-мегапиксельной селфи-камеры.
Говоря о камерах, Mi 11 Pro - первое устройство, оснащенное сенсором камеры Samsung GN2 с разрешением 50 мегапикселей. Массивный модуль размером 1 / 1,2 дюйма является самым большим сенсором в смартфоне с пикселями размером 1,4 мкм, Dual Pixel Pro AF, Stagger HDR. Вы также сможете снимать 8K-видео прямо с основной камеры.
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Кроме того, вы получаете перископический модуль с 5-кратным оптическим (50-кратным цифровым) увеличением и оптической стабилизацией изображения. Также есть сверхширокоугольная камера с разрешением 13 МП.
Mi 11 Pro использует чипсет Snapdragon 888.
Mi 11 Pro питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, но это не просто обычная батарея. Xiaomi выбрала кремниево-кислородный анодный элемент, который имеет более высокую плотность, лучшую проводимость и более быструю зарядку в более тонком профиле.
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Та же технология аккумуляторов используется в электромобилях. Вы получаете 67 Вт проводную и 67 Вт беспроводную зарядку, причем для полной зарядки требуется всего 36 минут.
Смартфон работает на MIUI 12.5 на базе Android 11. Телефон имеет сертификат IP68 и оснащен ИК-передатчиком. Варианты цвета включают зеленый, черный и фиолетовый.
Mi 11 Pro в версии 8/128 ГБ продается по цене 762$. Он также доступен в версии 8/256 ГБ за 807$, и в версии 12/256 ГБ за 868$. Официальные продажи в Китае стартуют 2 апреля.
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Xiaomi предлагает два варианта упаковки с обычной коробкой, в которую входят: зарядное устройство на 67 Вт и кабель, а также экологически чистую версию без зарядного устройства и кабеля в коробке. Оба варианта упаковки стоят одинаково, поэтому покупатель сам решает, какой вариант ему больше подходит.
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