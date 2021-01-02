Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

RTX 3080 Ti / 3060

NVIDIA в настоящее время фокусируется на выпуске двух high-end видеокарт: GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060. На предстоящей пресс-конференции, которая запланирована на 12 января, NVIDIA скорее всего расскажет о датах выпуска. Ожидается, что выпуск RTX 3060 состоится в конце января, а GeForce RTX 3080 Ti дебютирует в феврале.

реклама

Конфигурации обеих видеокарт уже известны, но еще не подтверждены. По слухам, RTX 3080 Ti будет предлагать 10496 ядер CUDA и 20 ГБ памяти через 320-битный интерфейс, в то время как RTX 3060 будет первой моделью NVIDIA 12 ГБ в этом поколении. Эта видеокарта также будет первой с графическим процессором GA106 и 192-битной шиной памяти. NVIDIA также планирует RTX 3050 Ti и RTX 3050, изначально запланированные на январь, однако мы не слышали никаких обновлений из наших источников по этим видеокартам за последние 2 недели.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

RTX 3080/3070 SUPER

Какие-либо технические подробности об Nvidia GeForce RTX 3080 Super и RTX 3070 Super пока неизвестны.

реклама

По слухам, 3070 Ti и 3070 SUPER могут иметь процессор GA103, который займет нишу между графическими процессорами GA104 и GA102.

Что касается 3080 SUPER, то она может иметь больше памяти, чем обычная 3080. Однако неясно, будет ли конфигурация на 12 ГБ.