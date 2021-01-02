NVIDIA готовит к выпуску GeForce RTX 3080 SUPER и RTX 3070 SUPER
RTX 3080 Ti / 3060
NVIDIA в настоящее время фокусируется на выпуске двух high-end видеокарт: GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060. На предстоящей пресс-конференции, которая запланирована на 12 января, NVIDIA скорее всего расскажет о датах выпуска. Ожидается, что выпуск RTX 3060 состоится в конце января, а GeForce RTX 3080 Ti дебютирует в феврале.
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Конфигурации обеих видеокарт уже известны, но еще не подтверждены. По слухам, RTX 3080 Ti будет предлагать 10496 ядер CUDA и 20 ГБ памяти через 320-битный интерфейс, в то время как RTX 3060 будет первой моделью NVIDIA 12 ГБ в этом поколении. Эта видеокарта также будет первой с графическим процессором GA106 и 192-битной шиной памяти. NVIDIA также планирует RTX 3050 Ti и RTX 3050, изначально запланированные на январь, однако мы не слышали никаких обновлений из наших источников по этим видеокартам за последние 2 недели.
RTX 3080/3070 SUPER
Какие-либо технические подробности об Nvidia GeForce RTX 3080 Super и RTX 3070 Super пока неизвестны.
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По слухам, 3070 Ti и 3070 SUPER могут иметь процессор GA103, который займет нишу между графическими процессорами GA104 и GA102.
Что касается 3080 SUPER, то она может иметь больше памяти, чем обычная 3080. Однако неясно, будет ли конфигурация на 12 ГБ.
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