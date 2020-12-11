Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку S-Pen
Ожидается, что Samsung выпустит три смартфона серии Galaxy S21, Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra уже в январе 2021 года.
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Galaxy S21 Ultra станет первым устройством серии Galaxy S с поддержкой S-Pen. Давайте посмотрим на все детали, которые раскрылись в последнее время.
|Смартфон
|Цвет
|Объем памяти
|Galaxy S21
|Белый, розовый, фиолетовый
|128GB
|256GB
|Galaxy S21 Plus
|Белый, розовый, фиолетовый
|128GB
|256GB
|Galaxy S21 Ultra
|Черный, серый
|128GB
|256GB
Варианты серии Samsung Galaxy S21
Все модели S21 будут иметь минимальный объем памяти 128 Гб. Что касается расцветки, то Galaxy S21 и S21 Plus будут продаваться в белом, розовом и фиолетовом цветах. В то время, как вариант Ultra будет продаваться в вариантах серого и черного цветов. Samsung планирует предлагать эти смартфоны только в конфигурациях 128 ГБ и 256 ГБ.
Samsung S21 Ultra будет поддерживать S-Pen!
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Компания будет продавать его отдельно, как аксессуар. Также в смартфоне не будет слота для S-Pen. Для стилуса будут выпускаться специальные чехлы с отсеком для S-Pen.
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