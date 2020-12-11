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Ожидается, что Samsung выпустит три смартфона серии Galaxy S21, Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra уже в январе 2021 года.

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Galaxy S21 Ultra станет первым устройством серии Galaxy S с поддержкой S-Pen. Давайте посмотрим на все детали, которые раскрылись в последнее время.

Смартфон Цвет Объем памяти Galaxy S21 Белый, розовый, фиолетовый

128GB 256GB Galaxy S21 Plus Белый, розовый, фиолетовый

128GB 256GB Galaxy S21 Ultra Черный, серый 128GB 256GB

Варианты серии Samsung Galaxy S21

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Все модели S21 будут иметь минимальный объем памяти 128 Гб. Что касается расцветки, то Galaxy S21 и S21 Plus будут продаваться в белом, розовом и фиолетовом цветах. В то время, как вариант Ultra будет продаваться в вариантах серого и черного цветов. Samsung планирует предлагать эти смартфоны только в конфигурациях 128 ГБ и 256 ГБ.

Samsung S21 Ultra будет поддерживать S-Pen!

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Компания будет продавать его отдельно, как аксессуар. Также в смартфоне не будет слота для S-Pen. Для стилуса будут выпускаться специальные чехлы с отсеком для S-Pen.