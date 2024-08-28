Смартфон предназначен для любителей игр и имеет дизайн, вдохновлённый автоспортом

В апреле компания Realme презентовала две модели смартфонов — Narzo 70 и Narzo 70x. Вскоре к ним присоединится ещё один смартфон — Realme Narzo 70 Turbo, который станет первой моделью в серии Narzo с технологией Turbo.

Narzo 70 Turbo предназначен для любителей игр и имеет дизайн, вдохновлённый автоспортом. На снимке, опубликованном индийским филиалом Realme, видно, что смартфон оснащён квадратным островком с тремя камерами в центре и 3,5-мм разъёмом для наушников сверху.

Компания Realme пока не раскрывает подробные технические характеристики Narzo 70 Turbo. Однако известно, что смартфон будет иметь толщину 7,6 мм и «мощную производительность». Он также будет оснащён технологией Turbo, которая обеспечивает повышенную скорость обработки данных и удобство использования. Это делает Narzo 70 Turbo привлекательным выбором для тех, кто ценит элегантность и эффективность в одном устройстве.

Ожидается, что в ближайшие дни компания Realme поделится дополнительной информацией о своём новом смартфоне.