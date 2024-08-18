Бюджетный Galaxy A06 приходит на смену прошлогоднему Galaxy A05

На выходных Samsung официально представила Galaxy A06. Смартфон будет доступен для покупки с 22 августа по цене всего $115. Самая дорогая версия Galaxy A06 поставляется с 6/128 ГБ памяти и стоит около $150.

Тем не менее, стоит подробно рассмотреть его технические характеристики. Ранее не раз сообщалось, что Galaxy A06 на самом деле не является обновлением Galaxy A05. Например, оба телефона оснащены одинаковым процессором MediaTek Helio G85.

Кроме того, Galaxy A05 и A06 поставляются с одинаковой конфигурацией двух камер: 50-мегапиксельная основная + 2-мегапиксельная макросъемка. Еще одна общая черта — это 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Как и Galaxy A05, новый Galaxy A06 оснащен большим 6,7-дюймовым PLC LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Galaxy A06 выпускается в двух вариантах: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ ОЗУ.

Как и ожидалось, Galaxy A06 оснащен большой батареей ёмкостью 5 000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 25 Вт. Такой же АКБ стоит и в Galaxy A05. Оба телефона оснащены слотом для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъемом.

Единственные два различия между двумя телефонами заключаются в том, что Galaxy A06 поставляется с Android 14 прямо из коробки и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. По словам производителя, Galaxy A06 получит только два крупных обновления ОС Android.