На прошедшей технической конференции GTC 2026 специалисты компании Nvidia в очередной раз продемонстрировали технологию Neural Texture Compression, которая способна сжимать игровые графические данные на 85 процентов относительно оригинала.

Источник изображений: Nvidia

Создатели алгоритма надеются привлечь внимание студий-разработчиков к этому инструменту, поскольку он позволяет кардинально снизить нагрузку на видеокарту или заметно улучшить качество картинки без дополнительных затрат ресурсов системы. Заявлено, что набор всех необходимых инструментов для внедрения программной разработки открыт для свободного использования ещё с начала года, но игровые студии пока не спешат применять его на практике.

Принцип работы нового метода кардинально отличается от традиционной упаковки файлов, применяемой сейчас в играх. Вместо сохранения каждого пикселя изображения по отдельности система использует машинное обучение для создания предельно компактного математического описания поверхности. Авторы также особо обращают внимание на тот факт, что их алгоритм каждый раз будет воссоздавать абсолютно идентичную оригиналу текстуру — без каких-либо искажений или артефактов генерации.

Профильные журналисты убеждены, что реальная польза описанного выше подхода (помимо снижения объёмов потребления видеопамяти) заключается в радикальной экономии места на накопителе пользователя, а также многократном ускорении загрузки обновлений для обычных пользователей. В качестве наглядного примера инженеры Nvidia запустили демонстрационную сцену с детализированной постройкой, где стандартные форматы сжатия забирали 6,5 Гбайт видеопамяти. Активация нейросетевого алгоритма Neural Texture Compression сократила потребление ресурсов аж до 970 мегабайт, сохранив сложную структуру материалов сцены в первозданном виде.

Профильные инсайдеры предполагают, что Sony может задействовать аналогичный метод сжатия в неанонсированной PlayStation 6, что позволит компенсировать ожидаемо скромный объём встроенного накопителя в один терабайт и удержать стоимость устройства на приемлемом уровне. В эпоху тотального дефицита памяти на рынке это будет особенно актуально, как вы понимаете. В настоящий момент набор инструментов Neural Texture Compression находится в статусе бета-версии на платформе GitHub. Удивляет другое: сам алгоритм полноценно может работать не только на GPU от Nvidia, но также на видеочипах от AMD и Intel.