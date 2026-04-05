Причина довольно очевидная — тотальный дефицит компонентов и невозможность произвести Baikal в современных условиях.

Московский арбитражный суд утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве компании «Катюша Ай ти», которая ранее занималась созданием первого полностью российского оборудования для управления корпоративной печатью. Представители материнского холдинга объяснили бессрочную остановку этого амбициозного проекта серьёзным дефицитом отечественных процессоров на рынке, что сделало невозможным выполнение первоначальных планов.

Источник изображения: Группа компаний «Катюша»

Журналисты издания Cnews напоминают, что создатели оборудования изначально позиционировали свой продукт как прорывное решение для импортозамещения, о чём они активно рассказывали весной 2021 года. В основу комплекса инженеры заложили материнскую плату «Эдельвейс» и чип Baikal-M, а для управления выбрали операционную систему Astra Linux. С помощью предустановленной программной платформы «Мониторинг и защита» организации могли безопасно распределять задачи на принтеры, контролировать износ техники и вести точный учёт расходов.

Прекращение затяжной процедуры банкротства стало возможным благодаря значительным финансовым уступкам со стороны партнёров, чьи общие претензии достигали 150 миллионов рублей. По условиям судебного документа, основному кредитору в лице фирмы «Вектор ИТ» передали исключительные права на фирменное программное обеспечение, оценив этот интеллектуальный актив всего на пять с половиной миллионов рублей. Кроме того, размер задолженности перед взыскателями был кардинально снижен, сроки выплат растянуты на полтора года, а бывших топ-менеджеров полностью освободили от личной материальной ответственности за финансовые неудачи предприятия.

В руководстве головной группы компаний «Катюша» поспешили уточнить, что финансовые трудности отдельного юридического лица никак не отразились и не отразятся на бизнесе всего холдинга. Нереализованный проект разработчики перевели в раздел архивных и рассчитывают возобновить отгрузки техники заказчикам в полном объёме, как только ситуация с доступностью необходимых электронных компонентов окончательно стабилизируется. Когда этот момент наступит и наступит ли вообще — не берётся предсказать никто.