Швейцарская компания Proton, которую мы знаем по «заточенному» на защищённость и конфиденциальность почтовому сервису и другим службам, представила свой новый продукт. Речь идёт о полном пакете офисных услуг, куда входят текстовый и табличный редакторы, электронная почта, сервис видеосвязи Meet, сервис обхода блокировок и менеджер паролей Proton Pass. Разумеется, всё это добро будет не бесплатно, а за деньги по подписке.

Пользователь, который решится перейти на продукты Proton, должен будет платить по подписке за весь пакет 15 долларов в месяц или 13 долларов при оплате сразу за год. Есть ещё и более дорогая версия подписки Premium с увеличенным облачным хранилищем, личным ИИ-ассистентом и другими «плюшками». За такой вариант попросят уже 25 долларов в месяц или 20 долларов при оплате за год.

Proton Workspace позиционируется как альтернатива хорошо известным офисным онлайн-решениям Microsoft 365 и Google Workspace. Разработчики из Proton напоминают, что их продукты могут похвастаться сквозным шифрованием, а сам исходный код регулярно проверяется высококлассными специалистами в области безопасности. Что до ИИ-помощника, то он, как заявляют в компании, не собирает никаких сведений о пользователе и является полностью безопасным.