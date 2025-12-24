Он станет флагманом целой серии и способен сам проламывать лёд толщиной свыше 2 метров.

Судоверфь «Звезда» в торжественной обстановке передала заказчику в лице ПАО «Совкомфлот» предназначенный для транспортировки СПГ ледокольный танкер класса ARC 7 «Алексей Косыгин». Примечательной особенностью данного судна является то, что оно было впервые построено в России. Более того, танкер станет флагманом серии для проекта «Арктик СПГ-2». Нелишним будет напомнить, что машина названа в честь советского политического и государственного деятеля, дважды Героя Социалистического Труда.

Представители судоверфи «Звезда» напоминают, что их предприятие является родоначальником производства технически сложных гражданских судов. Создание первого ледокольного танкера такого класса позиционируется как важный этап в обеспечении импортозамещения судостроительных мощностей страны и создания арктической инфраструктуры России.

Танкер «Алексей Косыгин», оснащённый передовым оборудованием, в состоянии перевозить груз в непростых условиях, самостоятельно прорубая для себя ледяной покров толщиной более двух метров. Он способен единоразово перевезти свыше 172 тыс. м3 природного газа. Длина судна составляет 300 м, ширина — 48,8, мощность силовой установки — 60 МВт.

Разумеется, перед торжественным спуском на воду танкер прошёл серию ходовых испытаний на Дальнем Востоке. Судоверфь «Звезда» обеспечена заказами на долгие годы вперёд, ведь у неё в портфеле значится сейчас около 60 судов. За последние пять лет предприятие передало своим заказчикам семь судов, из которых пять — это танкеры для перевозки нефти типа «Афрамакс».