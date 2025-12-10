Сайт Конференция
apprenticebase
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
Трёхсекционная модель вмещает почти 300 пассажиров и на 70% состоит из отечественных комплектующих.

Российский холдинг «Синара» завершил обязательную процедуру проверки своего новейшего трёхсекционного трамвая модели 71-233А. Полученный сертификат соответствия действует три года и даёт производителю «зелёный свет» на запуск полноценной серии, а также позволяет начать регулярные перевозки людей на городских маршрутах. Производитель считать это событие важным этапом для отечественного транспортного машиностроения, поскольку машина позиционируется как полностью готовый к эксплуатации продукт.

Инженерам удалось создать стопроцентно низкопольную конструкцию, что стало возможным благодаря использованию уникальной тележки и цельнометаллического сварного кузова с элементами из композитных материалов. Межведомственная комиссия, проводившая испытания в Екатеринбурге, отдельно выделила эффективность системы накопления энергии и механизма смазки гребней колёс, который продлевает срок службы путей.

Значительная часть производственной цепочки локализована внутри страны: около 70% работ выполняют российские предприятия. Например, ходовую часть отливают на заводе в Калужской области, за программное обеспечение и автопилот отвечают отечественные IT-специалисты, а финальная сборка вагонов налажена на площадке в Свердловской области.

Создатели трамвая серьёзно поработали над экономичностью и комфортом, добившись снижения шума на 20% и энергопотребления на 15% по сравнению с аналогами. Для пассажиров главным преимуществом станет вместительность: салон рассчитан на 297 человек и оборудован адаптивным климат-контролем. Внутри предусмотрено до 70 сидячих мест - причём большая их часть расположена на уровне пола для удобства маломобильных граждан.

Генеральный директор подразделения Сергей Шунин назвал получение документов ключевым шагом перед стартом тестовых поездок с пассажирами в столице Урала. Завод уже определил объём первой установочной партии, которая составит 50 вагонов.

Источник: sinara-group.com
