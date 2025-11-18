Сайт Конференция
apprenticebase
Запрет на списание средств с отвязанных карт заработает в России только с 1 марта 2026 года
По данным свежего исследования, около 51% пользователей до сих пор сталкиваются с неправомерными списаниями средств.

В России официально запретили списывать деньги с банковских карт, данные которых пользователи удалили из своих профилей на интернет-площадках и развлекательных сервисах. Соответствующий документ, призванный закрыть лазейку для осуществления транзакций по «стёртым» реквизитам, уже подписан Президентом РФ. Правда, фактически защитный механизм заработает не сейчас: новые нормы вступят в силу только с 1 марта 2026 года.

Масштаб проблемы списаний средств с отвязанных платёжных карт подтверждают данные свежего исследования компании MAR Consult, проведённого в ноябре текущего года. Выяснилось, что списания с уже отвязанных карт до сих пор являются массовым явлением: с этим лично до сих пор сталкивается 51% опрошенных россиян. Так, из 1200 респондентов реже всего в такие ситуации попадает молодежь (18–24 года) — вероятно, в силу лучшей цифровой грамотности, хотя именно эта возрастная группа совершает основную массу покупок онлайн-подписок.

Значительная часть финансовых потерь связана и с маркетинговыми уловками со стороны недобросовестных владельцев онлайн-сервисов. Почти 45% участников опроса признались, что сначала активировали бесплатный пробный период, а потом забывали о дате его окончания и оплачивали полную стоимость услуги в течение какого-то времени. 

Аналитики отмечают, что мужчины экспериментируют с тестовыми версиями продуктов охотнее женщин, поэтому и с непредвиденными тратами они сталкиваются чаще. При этом треть граждан вообще избегает платных сервисов, принципиально используя только бесплатный функции. Всё в том же отчёте от MAR Consult утверждается, что почти половина россиян хочет получать SMS перед каждой транзакцией, а треть настаивает на предупреждении за неделю до платежа. Кроме того, 78% респондентов требуют разместить кнопку отмены подписки на видном месте внутри приложения.

Напомним, механизм предотвращения неправомерных списаний средств разрабатывался и утверждался достаточно долго: законопроект внесли в Госдуму еще летом 2023 года, но финальное одобрение он получил только в октябре 2025-го. 

#законы #платежи #онлайн сервисы #списания
Источник: cnews.ru
Сейчас обсуждают

Ключи к очку Бернигана
22:44
А ты знаешь что у него уже 7800xt была придуманная и 4070?Он тут с десятка ников писал -Clamwult(вульвыч) -Tarment-bernigan-TerdaL-Curkomislo-Kromantec -Julius и еще и еще
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Ключи к очку Бернигана
22:43
А где слова какое плохое AMD -Берни ты чет расслабился.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
no_fate
22:39
Написали же прямым текстом - коммерческие банки, которые привыкли делать деньги из воздуха, теряют доход. То есть в первую очередь наши власти заботятся о том, чтобы банки доход не потеряли. На нас вс...
ФАС начала проверку скидок на маркетплейсах
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана
22:37
надо на электрошоковую терапию переходить
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Дмитрий Патрушев
22:32
Ага, там он и попалился
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
kilobait3
22:31
Причем со всеми схемами. Все продали врагам.
Первые два истребителя пятого поколения Су-57Э переданы иностранному заказчику
Ключи к очку Бернигана
22:31
Который плату предлагал с горящим m2
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
kilobait3
22:30
Дал старт для воровства, а лк так и не построят.
Президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»
Дмитрий Патрушев
22:29
А это вопли с помойки бернингана
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Дмитрий Патрушев
22:28
Я уже давно понял, что это бот бернингана
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
