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Производитель памяти ADATA пострадал от вымогателя Ragnar Locker

Ведущий тайваньский производитель памяти и устройств хранения данных ADATA заявляет, что атака программы-вымогателя вынудила его отключить системы после того, как была поражена его сеть
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ADATA производит высокопроизводительные модули памяти DRAM, карты флэш-памяти NAND и другую продукцию, включая мобильные аксессуары, игровые продукты, электропоезда и промышленные решения. В 2018 году компания была признана вторым по величине производителем памяти DRAM и твердотельных накопителей (SSD).

Тайваньский производитель памяти отключил все затронутые системы после обнаружения атаки и уведомил все соответствующие международные органы об инциденте, для оказания помощи в выслеживании злоумышленников.

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«Компания успешно приостановила работу затронутых систем, как только была обнаружена атака, и были предприняты все необходимые усилия для восстановления и обновления соответствующих систем IТ-безопасности», - заявили в ADATA. «К счастью, все идет по плану, и бизнес-операции не прерываются, поскольку предпринятые меры оказались эффективны». «Мы полны решимости посвятить себя созданию защищенной системы, чем когда-либо, и да, это будет наша бесконечная практика, пока компания движется вперед к своему будущему росту и достижениям».

ADATA не предоставила информации о действиях программы-вымогателя, стоящей за инцидентом, или о каких-либо требованиях выкупа. Однако в минувшие выходные об атаке уже заявили операторы программы-вымогателей Ragnar Locker.

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Ragnar Locker сообщает, что они якобы украли 1,5 ТБ конфиденциальных данных из сети ADATA перед развертыванием полезной нагрузки вымогателя. Пока что банда вымогателей опубликовала только скриншоты украденных файлов и папок в качестве доказательства своих заявлений, но они угрожают сливом остальных данных, если производитель памяти не заплатит выкуп.

Согласно снимкам экрана, уже размещенным Ragnar Locker на своем страничке в даркнете, злоумышленники могут собирать и извлекать служебную бизнес-информацию, конфиденциальные файлы, схемы, финансовые данные, исходный код Gitlab и SVN, юридические документы, информацию о сотрудниках и т.д.

Впервые активность программы- вымогателя Ragnar Locker была обнаружена в конце декабря 2019 года. На скомпрометированных корпоративных конечных точках операторы Ragnar Locker завершают работу программного обеспечения удаленного управления (например, ConnectWise и Kaseya), используемого поставщиками управляемых услуг (MSP) для удаленного управления системами клиентов. Это позволяет злоумышленникам избежать обнаружения и гарантировать, что администраторы, вошедшие в систему удаленно, не заблокируют процесс развертывания полезной нагрузки.

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По данным экспертов, требования выкупа Ragnar Locker варьируются от 200000 до примерно 600000 долларов. Однако бывают и исключения.

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