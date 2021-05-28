Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Первым была крупнейшая трубопроводная система США - Colonial Pipeline, которая после атаки вымогателя DarkSide, выплатила хакерам выкуп в размере около 4,4 миллиона долларов США. Однако, после того как выяснилось, что дешифратор предоставленный хакерами был очень медленный, компании пришлось прибегнуть к восстановлению данных из резервных копий.

Последней жертвой стала HSE, национальная система здравоохранения Ирландии, которая подверглась атаке программы-вымогателя Conti, но отказалась платить выкуп. Вероятно, поняв, что они допустили ошибку при атаке на правительственное учреждение, хакеры выпустили бесплатный дешифратор. Однако тестирование дешифратора показало, что он слишком медленный, поэтому HSE работала с новозеландской фирмой Emsisoft, чтобы использовать их дешифратор, который, как утверждается, работает вдвое быстрее.

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Технический директор Emsisoft Fabian Wosar объяснил, что они создали свой «Universal Decryptor» после того, как выяснилось как ужасно плохо работают дешифраторы вымогателей. Например, у дешифратора вымогателя Ryuk были проблемы с расшифровкой больших файлов, что приводило к повреждению данных. Точно так же ошибка в дешифраторе Babuk Locker вызвала потерю данных при расшифровке серверов ESXi. В дополнение к ошибкам, Wosar сообщил, что дешифраторы вымогателей «ужасающе медленны», что делает их менее эффективными, чем восстановление файлов из резервных копий.