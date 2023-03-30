Корабли Тихоокеанского флота России провели учения с боевыми стрельбами в акватории Японского моря. Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны РФ, учения проводились боевой ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Экипажи кораблей выполнили стрельбы крылатыми ракетами П-270 "Москит".
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Учения носили плановый характер, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Целью ракетных ударов стала крупная морская цель, а именно морской щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Цель располагалась на дистанции порядка ста километров, и, как отметили в военном ведомстве, она была поражена в результате прямого попадания двух "москитов" П-270. Безопасность в районе учений обеспечивала истребительная авиация и корабли Тихоокеанского флота.
Залив Петра Великого
Залив Петра Великого расположен в северной части Японского моря. Ближайшее к нему иностранное государство - Северная Корея, расположенное в западной части залива. В эту часть залива имеет доступ и КНР, так как река Туманган впадает непосредственно в Японское море и находится на границе с Китаем, Россией и Северной Кореей.
На юге ближайшей сушей к заливу Петра Великого является побережье Японии. Недалеко от залива во Владивостоке находится Штаб Краснознаменного Тихоокеанского флота. В акватории залива проходит основная часть учений Тихоокеанского флот ВМФ РФ
П-270 "Москит"
Противокорабельная ракета П-270 "Москит" (Индекс 3M80, по классификации NATO SS-N-22 Sunburn, "Солнечный ожог") - была принята на вооружение в середине 1980-х годов. Помимо России, такие боеприпасы используют Китай, Вьетнам, Египет, Иран, Индия и Северная Корея.
Противокорабельные ракеты П-270 "Москит" отличаются сочетанием высокой сверхзвуковой скорости, малой высоты полета при подлете к цели и рядом других качеств, которые делают их практически неотразимым средством поражения.
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Р-270 "Москит" могут быть запущены как с морской, так и с авиационной платформы. Дальность полета зависит от типа носителя. При запуске с военного корабля Р-270 способна поразить цель на расстоянии до 150 км, а при запуске с самолета - до 250 км. Крейсерская скорость полета ракеты составляет 2,35 Маха, максимальная - 2,8 Маха.
Морская модификация боеприпас движется на высоте от 7 до 20 метров над уровнем моря. Система комбинированного управления, состоящая из инерциальной навигационной системы и активно-пассивной инфракрасной головки самонаведения, гарантирует высокую вероятность поражения цели в даже в условиях вражеского радиопротиводействия. Силовая установка комбинированная, состоит из реактивного двигателя ЗД80 и стартового порохового ускорителя
Ракета может нести как обычные, так и ядерные боевые части. Точная классификация ракеты не известна. Есть разные данные о ее типах. Такая неопределенность объясняется секретностью, связанной с активным использованием боеприпаса.