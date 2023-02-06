Во время своего визита в Японию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию в токийском университете Кейо, где рассказал о проблемах и страхах альянса.
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По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, резко возросший военный потенциал России и Китая представляет собой огромную угрозу для всех стран НАТО.
В ходе состоявшейся встречи с журналистами во время посещения Университета Кейо в Японии, Столтенберг подчеркнул опасения альянса касательно усиления присутствия Китая в различных регионах мира и его ракет большой дальности, которые "могут достичь территории любой страны НАТО".
Глава НАТО пояснил: "Мы видим, что Китай подходит все ближе, мы видим их в киберпространстве, мы видим их в Африке, в Арктике. Пекин пытается контролировать критически важную инфраструктуру в Европе, поэтому идея о том, что Китай не имеет значения для НАТО, ошибочна".
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Далее он, добавил, "Тот факт, что Москва и Пекин сближаются, а также значительные инвестиции Китая в развитие новых передовых военных технологий свидетельствуют о том, что КНР представляет угрозу и бросает вызов союзникам Североатлантического альянса".
Это произошло через день после того, как глава НАТО провел совместный брифинг с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и предупредил, что Китай внимательно следит за ходом военного конфликта на Украине и "извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения".
"То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии. Поэтому мы должны сохранять единство и твердость, вместе отстаивая свободу и демократию", - заявил генсек NATO.
Расширение сотрудничества между Россией и Китаем
Оба лидера (Йенс Столтенберг и Фумио Кисида) подчеркнули свою озабоченность в связи с расширяющимся сотрудничеством между Москвой и Пекином.
"Мы с тревогой следим за масштабным ростом военного сотрудничества между Россией и Китаем, включая проведение совместных боевых операций и учений в непосредственной близости от Японии", - говорится в их совместном заявлении. В данном контексте Столтенберг положительно оценил "сильную позицию" и "существенную поддержку", которую Япония до последнего момента оказывала Украине.
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По словам генерального секретаря НАТО, Китай "не является нашим противником". Однако он посоветовал проявлять осторожность, ссылаясь на растущее военное присутствие КНР в Азии, "включая ядерное оружие, запугивание соседей и угрозы Тайваню". В дополнение к этому, он заявил, что Китай распространяет дезинформацию относительно альянса и военного конфликта в Украине.
Кроме, того повышенное внимание было уделено ситуации вокруг КНДР. Оба политика назвали действия Пхеньяна и его последние испытания баллистических ракет "провокационным поведением".
"Пхеньян продолжает своё провокационное и дестабилизирующее поведение", - заявил генеральный секретарь НАТО во время своей рабочей поездки в Японию.
Углубления связей с между Японией и НАТО
Со своей стороны, Кисида рассказал о намерениях Японии создать независимое представительство, которое будет заниматься решением вопросов, связанных с НАТО, учитывая, что страна нацелена на укрепление связей с альянсом.
В рамках встречи Кисида рассказал о планах Японии сделать миссию страны при НАТО независимым органом и участвовать в заседаниях глав оборонных ведомств альянса. Сегодня функции представительства при NATO выполняет посольство Японии в Бельгии.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel,
https://english.almayadeen.net/news/politics/stoltenberg:-china-long-range-missiles-can-reach-all-nato-te
https://english.almayadeen.net/news/politics/japan-nato-to-deepen-ties-amid-rising-fears-from-russia-chin