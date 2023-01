За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Россию и Китай в торгово-валютной войне с США объединяет то обстоятельство, что оба эти государства выступают за переход от однополярного к многополярному миру

реклама

Прошел почти год с начала СВО на Украине. С каждый днем разговоры о дедолларизации звучат всё громче и увереннее. Даже многие авторитетные экономисты такие как Гэлбрейт и Эйхенгрин включились в эту дискуссию, но они пока не видят лавину, способную опрокинуть доллар, и они вправе так считать, но, как утверждается ниже, они руководствуются ошибочными аргументами.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

На протяжении долгого времени мейнстрим педалировал идею о том, что американский финансовый рынок имеет такую глубину, какой нет ни у одного другого рынка, и поэтому доллар незаменим. На первый взгляд, это действительно так. Где еще, кроме как на американском рынке, можно безопасно разместить, обменять и быстро обналичить свои денежные средства? Слово "безопасно" взято в кавычки, потому что этот рынок оказался не таким уж безопасным для конфискованных российских активов, а сейчас он становится просто опасным для любого потенциального клиента, чья политика не совпадает с империалистическими замыслами США. Таким образом, вопрос глубины и безопасности имеет весьма субъективный характер. Более того, в связи с арестом российских активов в Европе и США возникает вопрос: для кому сейчас важна так называемая глубина финансового рынка?

Следует помнить, что деньги — это искусственная социальная условность. Они выполняют функцию средства обмена/резерва и сбережения. Кроме того, деньги являются идеей (формой) с аурой, чья привлекательность заключается в воспроизводстве социальных предпосылок для создания большего количества денег, разумеется, посредством кредитования. Как и все условности, деньги существуют благодаря определенной форме консенсуса. Любая валюта должна восприниматься как эталон ценности, при этом она приобретает статус символической власти благодаря тому знанию, которое люди имеют о ней как о средстве сделки и социальной форме. Из всех денежных знаков, находящихся в обращении по всему миру, доллар уникален тем, что свою легитимность он черпает из уверенности людей в том, что он является самой безопасной валютой на всем земном шаре.

реклама

Считается, что доллар и долларовые инструменты, такие как казначейские векселя или облигации, не подвержены риску. Например, пенсионные фонды, обеспечивающие защиту от нищеты в старости, стараются вложить средства в долларовые активы, которые со временем будут только расти, приобретая все большую ценность. Люди осознают, что доллар является универсальным средством обмена и сбережений, и это понимание является источником его силы. Однако подобное суждение, лежащее в основе власти доллара, также должно постоянно подпитываться и расти. Для этого и были разработаны специальные теории.

В частности, вместо объяснения того, что деньги зависят от реального производственного потенциала, США утверждают, что фиатные деньги зависят от капитализма будущего и возможности обмена долговых обязательств. И хотя на долю США приходится менее 20 процентов мирового производства, вера в глубину финансового рынка этой страны и ее уверенность в светлом будущем как государства позволяет ей покрывать кредиты, необходимые для большей части мировых сделок и сбережений.

Тем не менее, теории являются в значительной степени идеологическими инструментами, которые показывают или скрывают некоторые желаемые аспекты реальности, чтобы служить интересам различных социальных групп. Таким образом, несмотря на то, что номинально США принадлежит менее 20 процентов мирового производства, большая часть глобальной экономики зависит от контроля Соединенных Штатов над стратегическими ресурсами и глобальными торговыми перекрестками. Это достигается за счет демонстрации своей силы многочисленными военными базами и способностью уничтожать своих врагов.

Если способность разрушать и насаждать нестабильность за рубежом рассматривать как производство, то становится совершенно понятно, что на США приходится гораздо больше производимой "продукции", чем те 20 процентов, которые они регистрируют в своих национальных отчетах в качестве ВВП. Такой "мегалитический" процесс является истинным субстратом знаний, поддерживающих доллар в качестве мировой резервной валюты. Именно это знание, воспроизводимое в мировом масштабе посредством способности к разрушению, является реальной причиной глубинного смысла, который служит опорой для "глубокого" финансового рынка (Deep Market Definition) США, в отличие от какой-либо галлюцинаторной денежной экономики, чьи долги можно продать или купить. И именно разрушение этих возможностей является предвестником становления многополярного мира, которое началось после того, как Россия начала специальную военную операцию по денацификации Украины. Изменение структуры власти в глубинах американских финансов меняет признание того, что доллар США является единственной и неоспоримой мировой валютой в силу универсальной власти Соединенных Штатов. Почему?

Устойчивость российской экономики

реклама

Когда спустя месяц после начала СВО Центральный банк России объявил о привязке национальной валюты к золоту, многие восприняли этот шаг как удар по статус-кво доллара. особенно болезненно это воспринял Евросоюз, который сильно зависел от России в поставках дешевого СПГ. Поэтому для этих страны ни в какую не соглашались платить за нефть и газ в рублях. "Мы не потерпим шантажа со стороны России, и не станем платить за газ в рублях", - заявил тогда министр финансов Германии Роберт Хабек. В марте 2022 года законодатели США внесли законопроект о введении санкций против российского золота, а следом этому примеру последовал ЕС. К июню 2022 года большая семерка договорилась ввести полный запрет на российский рынок золота, полностью запретив Москве его экспорт. Наложив эмбарго на экспорт российского золота, заморозив российские активы и запретив российским банкам пользоваться SWIFT, Запад решил, что сможет надавить на Россию. Однако эти санкции позволили Россию освободится от долларовой удавки и привели к дедолларизации страны. Таким образом, вводя подобные санкции, Запад отчасти сам обесценивал доллар.

Даже несмотря на то, что санкции поначалу ослабили рубль, потребовалось не так много времени, чтобы валюта полностью восстановилась. Это связано с тем, что многие товары, производимые в России, такие как газ, пшеница и удобрения, продаются за рубли. За десять месяцев рубль прошел путь от волатильной позиции в марте до самой стабильной валюты в мире к сентябрю. Рубль и сейчас, крепче чем до начала СВО, а поскольку Россия продолжает вести торговую деятельность с третьими странами через новые валютные коридоры, ситуация с рублем служит лишь прогнозом того, что кризис в Европе будет усугубляться все больше и больше. Тот факт, что, несмотря на санкции, Россия продолжает успешно развиваться, доказывает, что производство, оцениваемое долларовым ВВП - это нечто большее, чем реальная стоимость экономики страны и ее валюты. Становится очевидным, что основанный на товарном контроле долларовый стандарт в равной степени применим и к рублю, на который приходится значительная доля пшеницы и нефти.

Более того, новая российская платежная система "МИР", работающая параллельно со SWIFT и MasterCard, заявила, что к концу сентября она выпустила более 161 миллиона карт по всему миру. В ноябре Москва сделала еще один шаг вперед и призвала все государства-члены блока БРИКС+ рассмотреть возможность создания единой системы торговли золотом. А буквально недавно появились сообщения о том, что Россия начинает тестировать систему международных расчетов в цифровых валютах. В отличие от Ирака, Ливии и Венесуэлы, Россия более крупная страна, доказавшая свою устойчивость, особенно при поддержке Китая.

"Добраться до Китая"

реклама

Помимо огромных сумм, потраченных на финансирование Киева, президент Незалежной Зеленский сам признал, что операция на Украине — это война "за" США. Выступая в декабре на совместной сессии Конгресса США, он заявил, что, если Россия победит, мировой порядок, установленный Соединенными Штатами после Второй мировой войны, неизбежно рухнет, а вместе с ним и гегемония доллара. Поскольку экономика Китая превосходит американскую в реальном выражении и занимает большую часть мирового производства и торговли, возможность создания альтернативной финансовой системы уже не за горами

Так чего же на самом деле хотят США от России? Они хотят, чтобы Россия была расчленена, а Китай задушен. Китай, де-факто союзник РФ, и за последнее десятилетие сильно дедолларизировал свою экономику. Но это вовсе не означает, что обе страны сформировали "блок" как таковой. И Россия, и Китай остаются отдельными государствами с отдельной политикой и отдельной идеологией. Что действительно объединяет их в этой торгово-валютной войне, так это тот факт, что они оба выступают против однополярного мира в пользу многополярного. Они оба хотят развиваться в своем собственном темпе, своим собственным путем, без вмешательства неолиберальных или империалистических элементов. В этом смысле конфликт на Украине в значительной степени зависит от Китая.

Но даже в самой последней оборонной стратегии Пентагон признает, что Россия не представляет такой угрозы, как Китай, который он называет "величайшим вызовом безопасности для Соединенных Штатов". Когда этот доклад был опубликован в октябре 2022 года, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай "является единственным конкурентом, у которого есть намерение изменить мировой порядок и у него все больше возможностей сделать это", в то время как Россия, напротив, "не может систематически бросать вызов США в долгосрочной перспективе. В то же время российская агрессия представляет непосредственную и серьезную угрозу нашим интересам и ценностям". В отличие от Запада, Китаю потребовалось всего семь десятилетий, чтобы утвердиться в качестве глобальной сверхдержавы, реализовавшей крупнейший в истории проект по борьбе с бедностью. При этом он добился таких результатов без порабощения или геокодирования планеты и окружающей среды.

Еще одной важной особенностью китайской экономики является то, что она легко перенимает зарубежные технологии и хорошо справляется со стандартами иностранных рынков. Китай является ведущим пионером в целом ряде секторов, включая освоение космоса, финансовые проекты, медицинские достижения, "зеленые" технологии, городское строительство и военное оборудование. Китайская экономика изолирована от внешних потрясений и бегства капитала благодаря неконвертируемой валюте. Для защиты от любого краткосрочного движения капитала и сохранения конкурентоспособности своей валюты во время кризисов Пекин опирается на свои огромные валютные резервы, деноминированные в долларах - в основном в государственных долговых обязательствах США - и инвестированных в казначейские облигации Соединенных Штатов.

Что действительно беспокоит Запад, так это тот факт, что Китаю не только удалось обеспечить более высокий уровень жизни для всего своего населения, но и помочь в этом другим. В рамках своей инициативы "Один пояс и один путь" Китай способствовал развитию инфраструктурных предприятий в некоторых беднейших странах мира путем укрепления их производственных активов с целью повышения эффективности, роста и экономической мобильности. Азиатская страна бросила вызов неолиберализму как идеологии и как экономической политике, поддерживая свой собственный социализм, основанный на "китайских традициях".

Являясь крупнейшей экономикой мира, крупнейшим экспортером и одним из крупнейших в мире держателей долговых обязательств США, Китай никогда не принуждал кого-либо брать у него в долг для финансового порабощения и/или финансирования своих военных расходов. Добавьте все это к тому, что Китай не подчинился западным санкциям против России, и вы увидите, что китайско-западные отношения находятся на самом дне - особенно на фоне обвинений в том, что Пекин помог Москве обойти последствия санкций.

Учитывая эволюционную траекторию роста Китая, оторванную от милитаризма и построенную на сопротивлении рабочего класса, можно с уверенностью сказать, что Китай никогда не превратится в страну, разжигающую войны. Его рост просто не связан с войной. Более того, то, что Китай на протяжении веков сам являлся объектом империализма, уже говорит о том, что он ни в коем случае не намерен придерживаться подобной политики. Напротив, он будет противостоять ей, как это было всегда. Само его существование в качестве мощной социалистической нации противоречит идеологической, финансовой и военной доминанте западного порядка.

Всё это лишь усугубляет причины, побуждающие США в последнее время проводить ряд провокаций против Китая, как в экономическом, так и в политическом плане. В экономической сфере США ограничили экспорт полупроводников на западные рынки и приостановили передачу Китаю технологий производства микросхем. Кроме того, они планируют сократить доступ компании Huawei к американским банкам из-за обвинений в том, что она занимается "экономическим шпионажем" против США.

Китай наносит ответный удар

Вполне естественно, что в какой-то момент Китай предпримет ответные меры. Нанести удар по финансовому гегемону, снизив мировой спрос на доллары США, - одна из таких мер возмездия. Стратегия Китая по дедолларизации в общих чертах может быть представлена следующим образом: создание платежных систем, основанных на национальных валютах стран-партнеров, сброс казначейских облигаций США, разрушение нефтедолларовой системы и скупка огромных объемов золота.

Следует напомнить, что Китай хранит значительную часть своих средств в облигациях США. Стандартная идея об использовании облигаций в качестве финансового оружия нередко находит свое отражение в концепции "ядерной альтернативы", которая предполагает, что Китай распродаст все свои казначейские обязательства в попытке дестабилизировать американскую экономику. Но, опять же, это выглядит как мифическая альтернатива, которая, скорее всего, навредит всем, включая Китай. Потенциальное наполнение мирового валютного рынка миллиардами долларов американского долга может привести к снижению цен на казначейские облигации США и, соответственно, к росту процентных ставок. Процентные ставки по казначейским облигациям США являются ориентиром для привлечения кредитов в глобальной экономике. Поэтому, если они будут резко повышены, это может спровоцировать новый мировой экономический кризис.

Китай, так же, как и другие страны, стремится найти разумное решение проблемы госдолга США и обеспечить переход к более репрезентативной многополярной валюте и "средству спасения мира". В какой-то момент в прошлом Китай держал долговые обязательства США на сумму около 3 триллионов долларов. В октябре 2022 года вложения Китая в американские государственные долговые бумаги упали ниже триллиона долларов — впервые за 12 лет. Страна постепенно избавляется от долга США в американской валюте.

Из-за опасений, оказаться на месте России и потерять все свои зарубежные активы в случае обострения напряженности, Китай перевел свои облигации в реальные ценности и инвестировал их в страны третьего мира в качестве контргегемонистской стратегии. Китайская инициатива "Пояс и путь" — это возможность превратить денежные средства, деноминированные в США, в реальный капитал.

В то время как американский империализм направлен на уничтожение или ограничение возможностей развивающихся стран, инициатива "Пояс и путь", финансируемая Пекином, превращает американские доллары, накопленные Китаем, в планы и оборудование для стран третьего мира, а американские облигации - в оружие против самих Соединенных Штатов.

Крах нефтедолларовой системы

Несмотря на то, что сокращение долларовых операций снижает глобальный спрос на эту валюту, Китай и другие страны с положительным сальдо торгового баланса вынуждены накапливать сбережения в казначейских облигациях США из-за отсутствия альтернатив. С аналитической точки зрения, альтернативу американским накопительным инструментам в виде мультивалютных сберегательных облигаций представить несложно. Фактически, именно это предложил Джон Мейнард Кейнс в Бреттон-Вуде в 1944 году, но это предложение было отклонено США. Альтернативный транснациональный инструмент сбережений стал бы естественным результатом изменения глобального баланса сил, особенно после того, как основной стратегический товар, нефть, будет номинирован в других отличных от доллара валютах.

Недавний визит председателя Си в Саудовскую Аравию является одним из первых этапов создания альтернативной системы расчетов за нефть. Эта поездка стала дипломатическим актом и была воспринята как знаковое событие в укреплении китайско-арабских отношений, поскольку 20 декабря 2022 года глава китайского государства принял участие в первом в истории саммите китайско-арабских государств.

Си Цзиньпин выступил с торжественной речью, "подчеркнув важность продвижения духа китайско-арабской дружбы, характеризующийся солидарностью и взаимопомощью, равенством и взаимной выгодой, инклюзивностью и взаимным обучением, а также к формированию китайско-арабского сообщества с единой судьбой".

Этот шаг явно направлен на разрушение нефтедолларовой системы, которая на протяжении последних 50 лет поддерживала доллар США в качестве единственной валюты при покупке нефти. Как уже известно, система долларовых цен на нефть — это то, что компенсировало отказ США от золотого стандарта в 1971 году. Так как нефть является источником энергии, от которой зависит наша жизнь, а также стратегическим товаром, обеспечивающим около 20% объема мировой торговли, наличие в обращении долларов необходимо для выживания экономики. При этом система ценообразования на нефть поддерживает высокий спрос на эту валюту. Чем больше США печатают долларов для удовлетворения растущего торгового спроса, тем больше они могут жить за счет долларовой ренты, или возможности покупать реальные активы за рубежом на выданные кредиты. Ни одна другая империя в истории не имела таких привилегий.

Современная система имперских контрибуций заключается в том, что США предоставляют кредиты в своей собственной валюте, а взамен узурпируют активы, создаваемые другими странами. Поэтому, покупая нефть за юани и инициируя отдельные сделки, Китай снижает мировой спрос на доллар, тем самым уменьшая глобальные кредитные возможности США и, соответственно, сокращая доходы.

С золотом все в порядке, но лишь отчасти

Китай накапливает золото. Сейчас у Китая очень большие запасы золота. Впервые с 2019 года центральный банк Китая объявил об увеличении своих золотых резервов, закупив в ноябре 32 тонны золота, доведя их общее количество до 1980 тонн на сумму 111,65 млрд долларов. Нет смысла говорить о том, что золотой стандарт не сможет заменить фиатную денежную систему, уже основанную на товарах и производственном потенциале. Однако, обладая таким количеством золота в дополнение к созданию собственного банка развития, а также международным кредитным организациям и платежной системе, Китай еще больше секьюритизирует свои финансы.

Таким образом, спрос на золото в Китае высок, поскольку трейдеры и инвесторы рассматривают этот товар как буфер против резких колебаний и эффективное средство накопления. Китайское правительство тщательно контролирует количество золота, ввозимого в страну и вывозимого из нее. Страна уже 15 лет является крупнейшим в мире производителем золота и девятый год является крупнейшим потребителем драгоценного металла. Кроме того, Китай намеренно использует ценовой арбитраж, чтобы заставить трейдеров закупать больше золота за рубежом. Большая часть этого золота была приобретена на Западе, в частности в Великобритании и США, где оно продается по более низкой цене. Однако для создания системы с такой же глубиной, как на американском рынке, одного золота недостаточно.

Еще раз подчеркнем, что доверие к долларовому рынку ежедневно подкрепляется властью США над стратегическими товарными каналами всего мира. США являются наследниками европейской колониальной системы, и этот контроль вытекает из трансфера между их физическими и идеологическими возможностями. Поэтому золото скорее является лишь пропуском к свержению долларовой системы, основанной на контроле над стратегическими ресурсами.

Альтернатива финансовому рынку США уже создается

Китай заключил ряд соглашений, и в первую очередь с Россией, на приобретение энергоносителей за недолларовую валюту. Конечно, дедолларизация торговых потоков принесет определенные результаты, но нельзя отрицать тот факт, что мир по-прежнему нуждается в альтернативном универсальном финансовом ресурсе. На первый взгляд, идея создания облигации, гарантами которой выступят крупнейшие державы, не представляет собой ничего сложного, однако, если бы ее удалось реализовать, она бы перекрыла финансовые потоки американской и связанных с ней элит.

Реальная дедолларизация требует изменения геополитического контекста и разрушения консенсуса вокруг доллара. Военный конфликт на Украине и рецессия Европы предвещают потерю Соединенными Штатами долларового господства. В отличие от войн двадцатого века, которые были причиной ослабления Европы в угоду США, нынешняя регрессия стран Евросоюза по отношению к России и Китаю также ведет к ослаблению Соединенных Штатов. Возможно, дело в том, что европейский рабочий класс, будучи скорее клоном капитализма, чем его антиподом, продолжает заниматься саморазрушением по указке своей буржуазии. Именно в такой ситуации и начинают формироваться альтернативы доллару и, что более важно, его обязательствам.

С 65 триллионами скрытых долларовых долгов, а также изобилующим моральными рисками рынками CDO и РЕПО, вероятность крупнейшего краха в истории очень велика. Этот процесс будет очень тяжелым, учитывая хрупкость финансовой архитектуры. Единственным условием хоть как-то смягчить финансовый крах является плавное урегулирование долговых обязательств Соединенных Штатов, которые являются огромным нетто-должником своей валюты, ставшей мировым средством сбережения. И все же мир просто обязан расстаться с существующей системой, которая в интересах небольшой когорты людей силой оружия контролирует судьбу природы и всего человечества. Россия и Китай приняли важное решение о де-долларизации, де-финансировании войн и загрязнения окружающей среды, и именно такой должна стать альтернатива развития человечества.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Institute for New Economic Thinking, Bloomberg, Journal Financial Times, Journal Cyberleninka.

1. (https://www.ft.com/content/5f13270f-9293-42f9-a4f0-13290109ea02)

2. (https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/the-dollar-system-in-a-multi-polar-world)

3. (https://english.almayadeen.net/news/economics/de-dollarization:-slowly-but-surely)

4. (https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-12-05/bloomberg-evening-briefing-why-65-trillion-in-debt-has-people-worried)

5.https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-struktura-posle-zaversheniya-holodnoy-voyny-i-logika-razvitiya-rossiysko-kitayskih-otnosheniy