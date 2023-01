Запасы месторождения оцениваются более чем в более чем 1 миллион тонн оксидов редкоземельных элементов

Шведская государственная горнодобывающая компания LKAB сообщила о крупнейшем месторождении редкоземельных металлов, когда-либо обнаруженном в Европе - более миллиона тонн оксидов редкоземельных металлов, станут бесценным ресурсом в борьбе за декарбонизацию нашей планеты.

реклама

Europes largest deposit of rare earth minerals was found in Sweden. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), Journal New Atlas.

В настоящее время специалисты LKAB занимаются исследованием месторождения Пер Гейер, расположенного рядом с рудником Кируна в Лапландии. Оно является крупнейшим и самым современным подземным железно-рудным предприятием в мире.

На сегодняшний день добыча редкоземельных металлов в Европе практически не осуществляется. Согласно данным издания Mining Technology, в этой отрасли абсолютное превосходство принадлежит Китаю, который производит около 61% мирового объема редкоземельных металлов, при этом Соединенные Штаты занимают не более 15 процентов рынка. По запасам редкоземельных металлов (РЗМ) Российская Федерация занимает второе место в мире, уступая по этому показателю только Китаю.

К редкоземельным элементам относят 15 лантанидов (церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), а также скандий, иттрий и сам лантан.

The Per Guyer mine is located next to LKABs Kiruna mine. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), Journal New Atlas.

Все эти 17 элементов ценятся за свои уникальные магнитные и проводящие свойства, однако наиболее важным из них является неодим, (его сплавляют с бором и железом и создают самые мощные в мире постоянные магниты). Неодимовые магниты очень востребованы, поскольку мир отказывается от ископаемых видов топлива; они широко используются для производства электродвигателей.

Неодим и прочие редкоземельные элементы необходимы для производства множества технологических продуктов, включая смартфоны, солнечные батареи, ветряные турбины, мониторы и аккумуляторы. По оценкам Mining Technology, каждая батарея для электромобиля использует около килограмма (2,2 фунта) редкоземельных элементов, а каждая ветряная турбина - порядка 600 кг (1 323 фунта).

Как и в случае с литием, спрос на эти элементы, по прогнозам, резко возрастет в ближайшие десять лет. Таким образом, Китай сможет в значительной степени контролировать рынок.

Найденное месторождение объемом более миллиона тонн является крупнейшим в истории Европы. LKAB надеется приступить к его разработке как можно скорее. Однако в своем пресс-релизе компания сообщает, что существующий процесс получения разрешений не позволит ей поставлять сырье на рынок "как минимум 10-15 лет".

The Per Guyer mine is located next to LKABs Kiruna mine. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), Journal New Atlas.

Чтобы представить масштабы находки в перспективе - сегодня самым крупным в мире известным месторождением редкоземельных металлов является рудник Баян-Обо во Внутренней Монголии, на севере Китая. Оно находится в эксплуатации с 1957 года и содержит более 40 миллионов тонн редкоземельных элементов.

"Это радостная весть не только для компании Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, региона и шведского народа, но и для всех стран Евросоюза, и для климата нашей планеты в целом", - комментирует пресс-релиз Ян Мострём, CEO и президент группы компаний LKAB. "Это самое крупное в Европе месторождение редкоземельных металлов. Оно может стать важным строительным компонентом для производства критически важных сырьевых продуктов, необходимых для перехода к "зеленой" экономике. Мы стоим перед серьезной проблемой поставок. Без таких рудников невозможно создать новые электромобили".

LKAB - шведское горнодобывающее предприятие. Компания занимается добычей железной руды на севере страны, недалеко от городов Кируна и Мальмбергет.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Источники и ссылки: Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag – LKAB, Journal NewAtlas, News portal nedradv.ru, Site Tengrinew.

1. (https://newatlas.com/materials/sweden-rare-earths-deposit/)

2. (https://nedradv.ru/nedradv/ru/resources?obj=ab05b068239ede80d3dd35cf406b4000)

3. (https://lkab.com/en/press/europes-largest-deposit-of-rare-earth-metals-is-located-in-the-kiruna-area/)

4. (https://tengrinews.kz/europe/krupneyshee-evrope-mestorojdenie-redkozemelnyih-metallov-488440/)