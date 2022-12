Украина запросила у США самолеты A-10 "Бородавочник", но Пентагон категорически отклонил запрос Киева

Как сообщает The Washington Post, всего через несколько недель после начала специальной военной операции на Украине в феврале этого года министр обороны страны Алексей Резников попросил у Соединенных Штатов 100 штурмовиков A-10 Warthog. Однако Соединенные Штаты категорически отклонили эту просьбу, опасаясь эскалации напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

The A-10 Thunderbolt II in action U.S. Department of Defense. Journal Interesting Engineering.

В конфликте на Украине, продолжающемся уже десять месяцев, украинских военных поддерживают США и их приспешники по НАТО. Пакеты военной помощи, одобренные американским правительством, содержат в своем арсенале самые разные боеприпасы - от беспилотников до устаревших комплексов ПВО. Тем не менее, США пока воздерживаются от предоставления боевых самолетов.

Впрочем, отчет свидетельствует о том, что Украина хорошо изучила вопрос, прежде чем обратиться с соответствующими мольбами. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что он использовал общедоступную информацию и подсчитал, что в распоряжении ВВС США имеется около 100 самолетов. Он заявил, что эти самолеты могут быть перенаправлены на военные нужды Украины, чтобы помочь ей остановить Вооружённые Силы России.

A-10 Warthogs - что это за самолет

A-10 Thunderbolt II, построенный компанией Fairchild Republic Company, ныне входящей в состав Northrop Grumman, стал первым самолетом, предназначенным для ближней воздушной поддержки наземных войск. Этот штурмовик отличается неплохой маневренностью на малых скоростях и высотах, способен длительное время находиться вблизи районов боевых действий, и в случае необходимости вступать в бой.

На борту летательного аппарата установлена 30-мм пушка Гатлинга GAU-8/A, способная выпускать 3 900 снарядов в минуту. Кроме того, самолет может быть оснащен самым разнообразным оружием класса "воздух-поверхность", включая высокоточные управляемые и неуправляемые боеприпасы.

A-10 Thunderbolt II, получившие прозвище "Бородавочник", оснащены системами ночного видения (NVIS), нашлемными системами целеуказания и просторной кабиной, обеспечивающей пилотам хороший обзор. Способность выдерживать попадания ракет, наличие топливных модулей с элементами самовосстановления и резервных механизмов ручного управления позволяет повысить живучесть самолета по сравнению с любыми другими самолетами, применявшимися ранее. Утверждают эксперты западного издания Interesting Engineering.

Пентагон признает факт отправки ракет AGM-88 HARM на Украину. Journal Interesting Engineering.

США категорически отклонили запрос Киева

Одноместный самолет может нести до 16 000 фунтов (7200 кг) самых разнообразных боеприпасов, включая бомбы, ракеты и реактивные снаряды под крылом и на фюзеляже. Тем не менее, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин категорически отверг просьбу Украины, поскольку в отсутствие необходимой поддержки самолеты А-10 "Бородавочник" стали бы идеальными мишенями для всех систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации.

США воздерживаются от отправки самолетов в качестве военной помощи Украине, поскольку считают, что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории Российской Федерации, а это приведет к эскалации напряженности в отношениях с Москвой. Тем не менее, Соединенные Штаты и их союзники рассматривали возможность отправки Киеву боевых самолетов советской постройки. И хотя пока эта инициатива не увенчалась успехом, уже предпринимались попытки поставить запасные части для боевых самолетов, которые уже есть на вооружении Украины.

Кроме того, США возглавили программу по оснащению украинских самолетов советского производства высокоскоростными противорадиолокационными ракетами AGM-88 (HARM). О чем Пентагон признался в августе уходящего года.

Впервые развернутые в 1976 году, штурмовики A-10 Warthogs уже давно устарели. В ближайшее время США планируют снять с вооружения более 300 таких самолетов. Маловероятно, что при таком развитии событий эти летательные аппараты будут направлены союзнику для участия в боевых действиях.

В конце прошлой недели мы опубликовали интересную статью о том, как советские истребители МиГ-29, используемые иракскими военно-воздушными силами, успешно противостояли пакистанским F-16, поставляемым Соединенными Штатами

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, gazeta.ru.

