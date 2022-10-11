Сверхпроводящие магниты могут быть использованы для построения защитных радиационных экранов и двигательных установок огромных космических кораблей

Американская космическая компания Nanoracks совместно с новозеландским исследовательским институтом Пайхау-Робинсон намерена испытать на Международной космической станции (МКС) новейшую технологию с использованием сверхпроводящих магнитов. В будущем такая концепция может быть использована для создания эффективных космических двигателей.

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ISS in orbit. dima_zel/iStock

Новая экспериментальная технология космической тяги, получившая название магнитоплазменной динамики приложенного поля (AF-MPD), использует высокотемпературные сверхпроводящие магниты (HTS) для создания эффективного тягового усилия. Об этом сообщает пресс-служба НИИ.

Сверхпроводящие космические магниты

Сверхпроводники — это материалы, в которых, при определенных условиях, полностью пропадает сопротивление. Обычно для их эффективной работы требуется температура, близкая к абсолютному нулю (-273 градуса по Цельсию). Кроме того, существуют высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП), способные устойчиво работать при температуре до - 196,2 °C. По данным Исследовательского института Пайхау-Робинсона, ВТСП-магниты вырабатывают более сильные поля и занимают меньше места.

В экспериментальных двигательных установках AF-MPD для создания тяги ученые использовали комбинацию стационарных полей магнитного и электрического. По мнению разработчиков, такая технология может стать новой формой движущей силы в производстве больших космических аппаратов.

Полезная нагрузка, разработанная НИИ будет запущена на МКС, где астронавты установят ее на внешнюю платформу Nanoracks (NREP). Затем в течение нескольких месяцев инженеры проведут технологические испытания магнита. Цель исследования - продемонстрировать "способность генерировать магнитное поле в тысячи раз сильнее поля Земли, а также обеспечить безопасность и стабильность окружающего оборудования".

По словам специалистов исследовательского института, технология имеет множество других практических потенциальных применений в условиях космоса. Среди них - мощная радиационная защита для астронавтов и использование магнитов для изменения ориентации космического корабля на орбите путем "отталкивания" от магнитного поля Земли.

Важная веха в космических полетах

По словам представителя Nanoracks Мэгги Ахерн, полезная нагрузка будет выведена на орбиту не ранее первого квартала 2024 года. Запуск NREP компании Nanoracks стал возможен благодаря соглашению Space Act Agreement между американской компанией и NASA. Ранее компания Nanoracks уже изготавливала отдельные компоненты для МКС, а недавно представила новую методику удаления мусора с борта орбитальной станции.

"Мы очень рады предоставить эту возможность Пайхау-Робинсон", - заявила Мэгги Ахерн. "Именно для этого наша команда сконструировала внешний модуль. Мы хотим, чтобы наши заказчики могли поэтапно проверить свои технологии в суровой космической среде, имея возможность просмотреть данные и при желании даже получить свое оборудование обратно". Поздравляем команду Paihau-Robinson с этим первым важным событием на их пути к космическим полетам".

До сих пор масса и энергопотребление магнитов такого типа были слишком большим препятствием для их использования в космосе. Исследовательский институт Пайхау-Робинсона считает, что его испытания могут привести к созданию более компактных ВТСП-магнитов, что позволит найти множество ранее недоступных применений.

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Источники: Victoria University of Wellington, Nanoracks

https://nanoracks.com/products/iss-external-hosting

https://www.wgtn.ac.nz/engineering/news/partnership-to-launch-ground-breaking-superconducting-magnet-in-space