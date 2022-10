Космическое агентство утверждает, что новая технология позволит реализовать ряд запланированных миссий на Марс, Венеру и Титан.

Недавно специалисты NASA воплотили в жизнь один уникальный научный эксперимент, столкнув в ходе миссии Double Asteroid Redirection Test (DART) космический аппарат с двойной системой астероидов Диморфус.

реклама

An artist's impression of the LOFTID aeroshell. Source: NASA

Теперь космическое агентство планирует испытать большой надувной аэрокосмический парашют, который в один прекрасный день может быть использован для безопасного развертывания больших полезных нагрузок на Марсе или на иных планетах Солнечной системы. Новость об этой программе на днях появилась в блоге Национального космического агентства.

В рамках проекта NASA Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) в начале следующего месяца будет запущен большой надувной теплозащитный экран, внешне очень похожий на летающую тарелку.

NASA запустит LOFTID в следующем месяце

Когда космический аппарат входит в атмосферу планеты, аэродинамическое сопротивление преобразует кинетическую энергию в тепло, что помогает замедлить его движение по мере спуска к поверхности планеты.

Атмосфера Марса гораздо менее плотная, чем земная, что делает процесс замедления космических аппаратов чрезвычайно сложным, что неоднократно наблюдалось при посадке марсоходов. Атмосфера Красной планеты слишком холодная и тонкая, чтобы замедлить космические аппараты так же быстро, как это происходит на Земле. В этом случае вход в атмосферу гораздо более рискован и требует более надежной защиты, чем на Земле.

Аэрооболочка LOFTID во время испытаний. Source: NASA

Именно поэтому в ближайшее время NASA проведет испытания своей большой разворачиваемой аэрооболочки LOFTID. Агентство запустит массивную конструкцию 1 ноября на борту ракеты ULA Atlas V. Космический парашют станет вторичной полезной нагрузкой после полярно-орбитального спутника JPSS-2 National Oceanic and Atmospheric Administration с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Планы NASA

Технология LOFTID представляет собой большую круглую надувную конструкцию, защищенную гибким тепловым экраном. Конструкция диаметром шесть метров (20 футов) будет выполнять роль массивной тормозной системы при прохождении аппарата через атмосферу, создавая большее аэродинамическое сопротивление, чем традиционные парашютные системы меньшего размера.

Эта конструкция предназначена для того, чтобы космические аппараты могли замедляться в верхних слоях атмосферы. При этом они будут испытывать менее интенсивное тепловое воздействие. На своем портале NASA заявляет, что "технология позволит реализовать самые сложные миссии NASA к Марсу, Венере, Титану, а также вернуться обратно на Землю".

В ходе предстоящих демонстрационных испытаний, которые состоятся 1 ноября, LOFTID развернётся во время спуска с низкой околоземной орбиты. Если все пойдет по плану, то, по прогнозам NASA, подобная технология может быть использована в будущих миссиях по высадке экипажа, а также для отправки роботов на Марс и возвращения более тяжелых грузов обратно на Землю.



Если вы следили за новостями о миссии марсохода NASA Mars Perseverance, то наверняка вспомните, что спуск аппарата в разреженную атмосферу Красной планеты был описан исследователями как "семь минут страха". В эти решающие мгновения многие специалисты наземной команды проекта опасались, что марсоход стоимостью $2,7 млрд. не доберется до цели. Использование массивного парашюта, подобного тому, который продемонстрировал LOFTID, конечно, не устранит все риски, но потенциально может сделать спуск ценного груза гораздо более безопасным.

рекомендации ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: NASA

1. (https://www.nasa.gov/press-release/nasa-invites-media-to-learn-about-inflatable-heat-shield-demo)