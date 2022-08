Ученые из КНР смогли создать магнитное поле с индукцией в 45,22 Tesla

Китайские ученые установили новый мировой рекорд, создав самое мощное устойчивое магнитное поле, которое когда-либо генерировалось на Земле. Гибридный магнит смог сгенерировать поле силой 45,22 Tesla. Оно более чем в миллион раз превосходит магнитное поле нашей планеты.

реклама

Chinese scientists have created the strongest stable magnetic field on Earth. HFIPS

Рекорд был зарегистрирован в лаборатории Steady High Magnetic Field Facility (SHMFF) в Хэфэй, городском округе в провинции Аньхой КНР, с помощью гибридного электромагнита запущенного в эксплуатацию в 2016 году. Гибридная технология представляет собой резистивный магнит, расположенный в центре сверхпроводящего кольца с отверстием диаметром 32 мм. Благодаря такой конструкции удалось объединить индукцию обоих элементов и обеспечить невероятно высокое магнитное поле.

12 августа исследователям удалось сгенерировать постоянное магнитное поле в 45,22 Тл при потребляемой мощности 26,9 МВт. Из них резистивный магнит обеспечил 34,22 Тл, а сверхпроводящее кольцо добавило остальные 11 Тл. Это достижение побило предыдущий мировой рекорд в 45 Тл, установленный в 1999 году лабораторией MagLab в США.

"Чтобы создавать электромагнитные поля большей мощности, нам пришлось оптимизировать архитектуру электромагнита и разработать новые материалы", - рассказывает проф. КУАНГ Гуанли, президент SHMFF. "Кроме того, мы модернизировали технологию изготовления катушек Биттера - соленоидов находящихся в центре конструкции".

Experimental installation with a hybrid magnet to create a stable magnetic field of high induction. HFIPS team

Этот рекорд был зарегистрирован именно для постоянного магнитного поля. Ранее в других типах полей ученые добивались более высоких показателей. Так, в 2019 году высокотемпературный сверхпроводящий магнит достиг пика в 45,5 Tesla, но на очень короткий промежуток времени. В 2018 году японской команде удалось сгенерировать магнитное поле с невероятной индукцией в 1200 Tesla и удерживать его около 40 микросекунд, прежде чем произошел взрыв устройства.

Тем не менее, по словам разработчиков, новая установка имеет "гораздо более мощный практический потенциал. Она уже готова к использованию для различных научных экспериментов и доступна для институтов и университетов различных стран мира".

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: High Magnetic Field Laboratory via Eurekalert, Википедиа

1. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31189951/)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнит_Биттера)

3. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитное_поле)

4. (https://www.eurekalert.org/news-releases/961842)

5. (http://www.hmfl.ac.cn/nxwzx/jqyw/202208/t20220812_712066.html)

6. (https://spectrum.ieee.org/magnetic-field-record-set-with-a-bang-1200-tesla)