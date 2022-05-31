Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Японские учёные разработали сверхпрочный биосовместимый сплав с эластичностью костной ткани
Недавно разработанный биоматериал может существенно увеличить срок службы имплантатов тазобедренного или коленного сустава
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Ученые, экспериментально изучавшие состав металлических сплавов, используемых для медицинских имплантатов, совершили значительный прорыв, создав биоматериал повышенной гибкости и износостойкости. Новый суперэластичный сплав, созданный командой ученых, позволяет преодолеть некоторые ключевые проблемы безопасности и обеспечить восстановление деформации и длительную прочность, необходимые для длительного применения в человеческом теле.Недавно разработанный биоматериал может существенно увеличить срок службы имплантатов тазобедренного сустава. Depositphotos

реклама

Новый металлический сплав - дело рук ученых из японского университета Тохоку, поставивших перед собой задачу решить некоторые ключевые проблемы, связанные с биоматериалами, которые в настоящее время используются для медицинских имплантатов. Такие имплантаты могут использоваться для замены тазобедренного или коленного сустава, однако используемые сегодня металлические сплавы намного жестче кости, что может привести к ее атрофии или потере плотности. В то же время более гибкие материалы со временем теряют свою износостойкость.

 Существующие сверхэластичные металлические сплавы, используемые обычно в стентах и проволоках для ортодонтии, многообещающе показали себя как способ преодолеть эту грань между прочностью и гибкостью, но они содержат никель, который несет в себе риск аллергических реакций. 

Это позволило сосредоточиться на так называемом модуле Юнга (модуль продольной упругости), который определяет, насколько легко материал может растягиваться и деформироваться, в зависимости от его кристаллической структуры. Гибкий материал имеет низкий модуль Юнга, а жесткий материал имеет высокий модуль Юнга. Команда попыталась сократить разрыв между модулем Юнга человеческой кости и металлом, используемым для медицинских имплантатов.

"Поскольку модуль Юнга зависит от ориентации кристалла, мы выращивали монокристаллы определенной конфигурации", - сказал Сяо Сюй, автор-корреспондент исследования.

Ученые из Университета Тохоку разработали новый металлический сплав с оптимальными свойствами для медицинских имплантатов. Сяо Сюй и др.

Результатом экспериментов стало создание нового гибкого и прочного сверхэластичного сплава на основе хрома, который продемонстрировал скорость восстановления деформации в два раза более высокую, чем коммерчески доступные никель-титановые сплавы. При этом модуль Юнга был чрезвычайно низким, а гибкость сплава была сравнима с эластичностью человеческой кости.

"Мы знали, что хром обладает сильной коррозионной устойчивостью, но сверхэластичность, гибкость и значительная износостойкость материала на основе кобальт-хрома нас удивили", - говорит Сюй.

В настоящее время ученые пытаются лучше понять, почему разработанный ими сплав, получивший название Co-Cr-Al-Si (CCAS), обладает такими превосходными свойствами, и надеются усовершенствовать его еще больше. Впрочем, и в своем нынешнем виде, по мнению ученых, новый биоматериал является весьма перспективным кандидатом для применения в биомедицине.

Исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials. 

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Источники: Tohoku University, journal Advanced Materials.
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202202305)
(https://www.tohoku.ac.jp/en/press/new_flexible_and_tough_superelastic_metal_alloy.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#имплантат сустава
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты теряют интерес к Эфиру – плата за газ снизилась до $0.5, а Бомба сложности заблокирует майнинг
9
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
18
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали носить массовый характер.
28
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
51
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
22
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
16
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
37
SCMP: В Китае обнаружено крупнейшее месторождение урана на глубине более 3 000 метров
7
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
16
IGN: легендарный Гвинт в The Witcher 3 придумали двое энтузиастов за три неполных дня
1
Luna 2.0 торгуется 30 мая на уровне 6 долларов
2
GeForce RTX 4070 получит скромную 192-битную шину, а сроков выхода GeForce RTX 4060 пока нет
29
Intel Core i9-12900KS помог GeForce GTX 980 Ti обновить мировой рекорд 3DMark2001 SE
+
В nVidia нашли применение знаменитому роману Л. Н. Толстого "Война и мир"
5
The Witcher 4 находится на стадии предпроизводства
4
Мать заявила на 22-летнего сына-геймера в полицию за то, что вместо армии он сутками играет в CS
22
Сотрудник ФСБ подозревается в краже у хакера из РФ криптовалюты на сотни миллионов рублей
6
«ВКонтакте» перешла на новый протокол HTTP/3, который позволяет существенно увеличить скорость доставки видеоконтента
5
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
18
Бюджетные игровые видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce GTX 1660S подешевела на 30%
8

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
13
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
18
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
104
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
57
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
3
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
17
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 2
+
Forgive Me Father: плоский Ктулху
1

Сейчас обсуждают

Антон вырезай его
10:58
спорим не обоссышь эти провода
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
Антон вырезай его
10:57
LHR подключились, + синдром похмелья, фермы будут работать даже в 0, владельцы ожидают отбить на будущее. у меня 2 знакомых собрали фермы буквально 4-6 мес назад. и отключать не собираются. лохи конеч...
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
Антон Васильев
10:57
Всё разбивается при попытках натянуть человеческую сову на инопланетный глобус. Практической ксенопсихологии не существует и выдумывать можно всякое. По-настоящему же объединяет всё живое во Вселенной...
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
Archimedes
10:56
Я очень скептически отношусь к подобным рассуждениям: у меня в шкафу резиновая баба, поэтому выйдя из дома я встречу +100500 резиновых баб. Теория вероятностей очень хорошо работает на больших числах ...
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
Антон вырезай его
10:53
С гвоздями реальная проблема, ни в одном магазине нету, оббегал весь город, стройки стоят, избы не строят, послали контейнер в Китай, там говорят еще делают их
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
Антон вырезай его
10:51
не купил говно чтобы купить говнище
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Антон вырезай его
10:50
бот изыди
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
Антон вырезай его
10:48
я думаю что Серега за 5 лет намайнил на ферму в Италии
Киты теряют интерес к Эфиру – плата за газ снизилась до $0.5, а Бомба сложности заблокирует майнинг
Anglesmith
10:35
Смешались в кучу кони, пони и XMP, и ECC
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
Archimedes
10:32
Вы не учитываете одну "маленькую" деталь - цивилизационный отбор коллективистов. Эгоисты сильны только когда есть большое количество коллективистов, которых можно обманом заставить делать то, что выго...
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем