Ученые разработали новый усовершенствованный датчик мозга, который должен вывести безопасность и эффективность лечения рака и эпилепсии на новый уровень. Новаторское устройство способно регистрировать электрические сигналы с поверхности мозга с рекордным разрешением, что позволит нейрохирургам лучше дифференцировать здоровые и больные ткани, а также позволит глубже понять, как функционирует человеческий мозг.
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Новое устройство - работа инженеров Калифорнийского университета в Сан-Диего, и оно представляет собой так называемый датчик электрокортикографии (ЭКоГ). Эти датчики обычно устанавливаются на обнаженную кору головного мозга во время хирургических операций, чтобы записать исходящие электрические сигналы и определить, какие области мозговой ткани активны в данный момент. Это, в свою очередь, позволяет нейрохирургам безопасно удалять опухоли мозга или участки ткани, где возникают эпилептические припадки, оставляя при этом здоровые ткани нетронутыми.
Поэтому способность выполнять такие операции с большей точностью позволит сохранить здоровые, функционирующие ткани мозга. Именно эту цель и преследуют исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего. Устройства ЭКоГ, используемые сегодня, в основном состоят из 16-64 датчиков, хотя некоторые образцы исследовательского класса могут включать до 256 сенсоров. Благодаря некоторым важным инженерным достижениям команда UC San Diego смогла создать сетки ЭКоГ с 1 024 и даже с 2 048 датчиками.
Клинически одобренные сетки ЭКоГ оснащены датчиками, расположенными на расстоянии сантиметра (0,4 дюйма) друг от друга, что позволяет избежать возможных помех между ними. Команда смогла создать решетки с гораздо большей плотностью, используя наноразмерные платиновые стержни, которые обеспечивают большую площадь чувствительной поверхности, чем плоские платиновые датчики, используемые сегодня. Они позволяют разместить 100 датчиков на единицу площади вместо одного, или в 100 раз увеличить пространственное разрешение.
Эти стержни расположены на расстоянии одного миллиметра друг от друга на гибком, биосовместимом материале - парилене, в результате чего решетки датчиков получаются в 100 раз более тонкие, чем используемые сегодня, толщиной всего 10 микрометров или около одной десятой размера человеческого волоса. Благодаря таким свойствам сенсорная сетка лучше прилегает к мозгу во время тончайших колебаний, например, при ударах сердца, что обеспечивает более тесный контакт и более четкие показания.
Ученые продемонстрировали возможности своих новых сенсорных решеток с помощью серии экспериментов. В частности, они использовали версию с 1024 датчиками для прямой записи сигналов тканей мозга 19 пациентов, перенесших хирургическое вмешательство. Они также использовали датчики для картирования ключевых областей мозга у четырех разных испытуемых во время выполнения двигательных функций, а также впервые использовали их для картирования коры головного мозга крысы, что до этого было возможно только с помощью иглы и электрической стимуляции.
Исследователи хотят предложить новые способы лечения резистентной эпилепсии и опухолей головного мозга, и сейчас они добиваются клинического одобрения этой технологии. В числе их дальнейших планов - разработка беспроводной версии, которую можно будет использовать единовременно в течение 30 дней. Кроме того, ученые надеются, что эта технология поможет лучше понять, как работает мозг, интерпретируя его электрические сигналы при выполнении определенных задач.
Мониторинг и анализ мозговых волн - это очень важная область исследований, которая может иметь самый широкий спектр возможностей: от управления протезами конечностей, лечения потери памяти до взаимодействия с цифровым миром без использования смартфонов. Команда исследовала эту область, используя датчики для мониторинга активности мозга, связанную с чувствительностью пальцев и движением руки.
На видео ниже представлен обзор исследования, которое было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
Сенсорные решетки мозга со сверхвысоким разрешением - Lab Shadi Dayeh
Источник: https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abj1441