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Брайан Грин, профессор Колумбийского университета, заявил, что путешествия во времени возможны
По словам ученых существует ровно два различных способа путешествовать во времени
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На  Всемирном фестивале науки - “World Science Festival” Брайан Грин, профессор физики и математики Колумбийского университета, выступил с докладом о последних научных достижениях в области перемещения во времени. Разумеется, на самый популярный вопрос, возможны ли каким-то образом путешествия во времени, Грин ответил утвердительно.

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Time travel - Путешествие во времени

  По словам Грина, существует ровно два различных способа путешествовать во времени. Путешествие в будущее - это один из них, и именно он, по мнению многих ученых, должен быть осуществим. Профессор Грин говорит, что Альберт Эйнштейн объяснил человечеству, как работает путешествие во времени, и его удивляет, что люди почти ничего об этом не знают.

Оказывается, путешествие в будущее определенно возможно. По словам Эйнштейна, процесс происходит следующим образом: Человек летит в космос и разгоняется почти до скорости света, а затем возвращается обратно на землю. Человек ничего не почувствует, но, вернувшись на Землю после путешествия длиной в несколько лет, время пройдет вперед на тысячи или даже десятки тысяч лет, в зависимости от того, насколько высока была скорость путешественника. Человек успешно совершил путешествие в будущее. Кроме того, Эйнштейн показал, что пребывание вблизи мощного источника гравитации (например, черной дыры) или приближение к краю этого объекта приведет к тому, что для этого человека время сильно замедлится по сравнению со всеми остальными. На Земле время шло бы гораздо быстрее.

По словам Грина, многие ученые, знакомые с этими теориями, согласились бы с выводами немецкого физика Икона. Однако спорные дискуссии вызывает путешествие в прошлое, поскольку, в отличие от путешествия в будущее, многие физики не верят, что путешествие во времени в прошлое вообще возможно. Одна из причин заключается в том, что предметы из прошлого просто физически больше не существуют в нашей вселенной.

Некоторые исследователи все же не исключают такой возможности и считают, что ключом к путешествиям во времени может быть теория червоточин, которую сформулировал еще Альберт Эйнштейн. Теория Эйнштейна гласит, что если управлять открытием червоточины, то время не будет идти с одинаковой скоростью в обоих концах. Таким образом, пересекая этот туннель, человек попадает не из одного места в пространстве в другое место, а из одного момента времени в другой момент. Будущее было бы в одном направлении, а прошлое - в другом.

Физика - Червоточины открыты для перемещений

 Данная теория утверждает, что проход через время и пространство может создать кратчайший путь для преодоления больших расстояний во Вселенной. В 1916 году червоточины впервые предложил австрийский физик Людвиг Фламм, хотя он назвал их "белой дырой". Изучая решение другого физика уравнений в общей теории относительности Эйнштейна, Фламм нашел другое возможное решение. Он описал "белую дыру" как теоретическую обратную по времени черную дыру, где входы в обе дыры могут быть соединены пространственно-временным коридором. Позже, в 1935 году, сам Эйнштейн и Натан Розен использовали теорию общей относительности, чтобы предложить существование "мостов" через пространство-время.

Недавно появились новые исследования, в которых изучалась возможность путешествий через, по меньшей мере, микроскопические червоточины. Проблема предыдущих моделей заключалась в том, что единственный способ сохранить червоточину открытой требовал наличия некой особой формы материи (отрицательной массы). В новом исследовании доктор Бласкес-Сальседо и его коллеги продемонстрировали, что червоточины могут быть проходимы и без такой экзотической материи. В своей модели исследователи рассматривают определенные элементарные частицы, такие как электроны и их электрический заряд, как материю, которая должна пройти через червоточину.

Однако по словам исследователей, "микроскопические червоточины, сформулированные нашей командой, вероятно, не подходят для использования в межзвездных путешествиях". Их исследовательскую работу можно найти в журнале Physical Review Letters.

#наука #статья #физика #путешествия во времени #эйнштейн
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