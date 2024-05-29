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США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"

Американские законодатели пообещали Лай Циндэ увеличить поставки новейших систем вооружений Тайваню
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Вашингтон пообещал обеспечить Тайвань передовыми системами вооружений, в отличие от Украины

В ответ официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин заявила, что ни одна страна, организация или частное лицо не должны питать иллюзий, что они смогут наступать на линию в тайваньском вопросе или даже переступать ее, не заплатив за это никакой цены

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Американские законодатели пообещали Лай Циндэ увеличить поставки новейших систем вооружений Тайваню. "Вашингтон намерен предоставить Тайбэю новейшие системы вооружений, а не старое оружие, как Украине, заявил во время пресс-конференции член палаты представителей Маккол.

В понедельник 27 мая двухпартийная группа американских законодателей встретилась с новым президентом Тайваня в Тайбэе после того, как на прошлой неделе Народно-освободительная армия провела крупномасштабные совместные учения вблизи островного государства.

Делегация из шести парламентариев во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом, стала первой делегацией американских чиновников, посетивших Тайвань после вступления в должность президента острова Лай Чин-те 20 мая.

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24 мая Народно-освободительная армия Китая завершила двухдневные военные учения вблизи Тайваня в ответ на инаугурационную речь Лая, которая была расценена Пекином как пропаганда «независимости самоуправляемого острова».

«Силы Китая провели устрашающие военные учения, направив 111 боевых самолетов и 46 военных кораблей, демонстрируя, что они не заинтересованы в присоединении Тайваня мирным путем, как было оговорено в Законе о тайваньских отношениях 1979 года», - подчеркнул Маккол во вступительном слове на встрече с Лаем.

«Все демократии должны вместе противостоять агрессии и тирании», - отметил он. «Будь то Путин в России, ятолла Хаменеи в Иране или председатель Си по соседству с нами в Китае, этот оборонный альянс подрывает мир во всем мире», - заявил, ярый сторонник ударов американским оружием по целям в глубине России. После встречи с Лаем Маккол провел пресс-брифинг совместно с министром иностранных дел Тайваня Линь Чиа-Луном.

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Вашингтон намерен предоставить Тайваню новейшие системы вооружений, а не старое оружие, как Украине, заявил во время пресс-конференции Маккол. «Тайвань, в отличие от Украины, получит новые системы вооружений, а не старое и тем более устаревшее российское оружие. Это будет новый запас, который будет поставлен Тайваню. Это, кстати, будут наши новейшие разработки", - подчеркнул американский законотворец.

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Маккол, также отметил, что последние учения НОАК, по сути, являются предварительной демонстрацией того, как будет выглядеть блокада Тайваньского пролива. По его словам, важно убедиться, что у Тайваня достаточно оружия, необходимого для сдерживания. Он также сообщил, что Вашингтон будет наращивать оборону Тайваня, ускоряя поставки американского оборонительного оружия.

«Мы продвигаемся вперед по этим системам вооружений. Я хотел бы видеть их быстрее. Они уже на подходе", - добавил он. Лин сказал, что визит американской делегации в Тайбэй — это «важный жест солидарности, который показывает, что Америка твердо стоит на стороне демократического Тайваня».

Мы призываем соответствующих членов американского Конгресса прекратить разыгрывать «тайваньскую карту», прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить поддерживать и потворствовать сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и прекратить подрывать отношения между Пекином и Вашингтоном, а также мир и стабильность", - заявила в понедельник на брифинге для СМИ официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

«Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. Китай решительно выступает против военных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем и любых попыток вооружить Тайвань", - подчеркнула дипломат. «Мы примем необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности».

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Двухпартийная группа американских законодателей 27 мая 2024 года провела встречу с президентом Тайваня Лай Чин-те в Тайбэе. Photo: Office of the President of the Republic of China

Комментируя недавнее решение Министерства иностранных дел ввести санкции в отношении 12 американских оборонных подрядчиков и 10 топ-менеджеров из США, Мао отметила, что ни одна страна, организация или частное лицо не должны питать иллюзий, что они смогут наступать на линию в тайваньском вопросе или даже переступать ее, не заплатив за это никакой цены.

Она вновь повторила, что тайваньский вопрос занимает центральное место в основных интересах Китая и является первой красной чертой, которую нельзя переступать в китайско-американских отношениях.

В апреле 2023 года Китай ввел санкции против Маккола после его визита на Тайвань. Пекин обвиняет его в неоднократном вмешательстве во внутренние дела страны и подаче неверных сигналов сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня. В соответствии с санкциями, Макколу запрещен въезд в Китай, а его активы в Китае заморожены с прошлого года.

Вслед за Макколом на Тайвань отправился глава Nvidia Дженсен Хуанг

В тот же день, когда Маккол прибыл на Тайвань в Тайбэе, совершил посадку самолет исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга, прозванного «крестным отцом искусственного интеллекта». Тайваньские СМИ сообщили, что 2 июня Хуанг планирует выступить с речью о "новой промышленной революции" перед многотысячной аудиторией.

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Он также обсудит производственный контракт с Hon Hai Technology, в рамках которого будет осуществляться поставка чипа GB200 от Nvidia, включающего один центральный процессор Grace (CPU) и два видеопроцессора Blackwell (GPU).

GB200 NVL72, экзафлопсный компьютер, сочетающий 36 CPU Grace и 72 GPU Blackwell в одной стойке, способен обеспечить производительность более чем в 30 раз выше, чем машина с таким же количеством GPU H100 Tensor Core.  На этом фоне акции Hon Hai Technology выросли на 5,11 процента до 185 TWD (5,75 доллара США) в понедельник.

 В мае прошлого года Хуанг заявил, что Nvidia собирается построить на Тайване исследовательский центр мирового класса по разработке систем искусственного интеллекта. По его словам, компания намерена нанять 1000 специалистов и инвестировать около 24,3 миллиарда TWD в строительство этого комплекса.

Амбиции Nvidia в части ИИ в Тайване рассматриваются как часть плана острова по превращению из производителя чипов в поставщика услуг искусственного интеллекта. В своей инаугурационной речи 20 мая новоиспеченный лидер Тайваня не только призвал усилить закон о национальной обороне и национальной безопасности, но и пообещал выстроить «глобальную демократическую» цепочку поставок, которая будет включать Тайвань и страны-единомышленники.

«Сегодня Тайвань владеет передовыми технологиями производства полупроводниковых приборов и занимает центральное место в революции искусственного интеллекта (ИИ)», - отметил Лай. Это ключ к «глобальной демократической цепочке поставок», от которой зависит развитие мировой экономики, а также счастье и процветание человечества» (Эко загнул).

У «крестного отца ИИ» появилось новое прозвище - «человек-триллион». Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг надеется, что ему удастся найти баланс между ведением бизнеса с материковым Китаем и Тайванем. Photo: screengrab, YouTube, Unique Satellite TV

По его словам, Тайвань уже подал заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и продолжит подписывать двусторонние инвестиционные соглашения с демократическими странами, чтобы углубить с ними свои торговые отношения.

Он сказал, что Тайвань будет способствовать развитию пяти ведущих отраслей, в том числе полупроводников, искусственного интеллекта, военной промышленности, мониторинга безопасности и коммуникаций нового поколения. По его словам, власти острова будут всячески поощрять тайваньские компании за рубежом к возвращению на родину и инвестированию в экономику Тайваня.

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ЧВК Вагнер 1
06:20
США , война , оружие - по моему это стали слова синонимы . А может просто вычеркнуть одно из них и наступит везде мир?. Даже говорить не надо какое , итак все знают кроме чубатых.
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
ЧВК Вагнер 1
06:17
Так они давно им бьют .
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ЧВК Вагнер 1
06:12
А что будет делать США если Россия и Китай одновременно выпустят процентов так 50 своей ядерки по ним ???? "Что, Где, Когда" , а была ли такая страна :)
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