27 декабря 2023 года The New York Times подала иск против OpenAI, утверждая, что компания умышленно нарушила авторские права посредством своего инструмента генеративного искусственного интеллекта ChatGPT. The Times утверждает, что ChatGPT незаконно обучался на огромном количестве текстов из ее статей и что выдаваемые ChatGPT материалы содержали выражения и лексику, взятые непосредственно из статей издания. Об этом пишет Жоао Маринотти, адъюнкт-профессор права, Университет Индианы.

Устаревшим средства массовой информации пора познакомиться с медиа нового поколения. Фотография предоставлена: Idrees Abbas / SOPA Images / LightRocket via Getty Images / The Conversation

Чтобы восстановить справедливость, "Таймс" потребовала не только денег: Она попросила федеральный суд вынести постановление об "уничтожении" ChatGPT. Если это требование будет удовлетворено, OpenAI придется удалить разработанные большие языковые модели, в том числе GPT-4, а также "учебные данные", что не позволит компании возродить свою технологию.

Эксперты отмечают, что такая перспектива вызывает серьезные опасения у 100 миллионов человек, которые пользуются ChatGPT буквально каждую неделю. В связи с этим возникают пара вопроса. Первый: есть ли у федерального суда США право потребовать "разрушения" ChatGPT? И второй: а если и так, сделает ли он это?

Ответ на первый вопрос - да. Согласно закону об авторском праве, американские суды действительно имеют право издавать приказы о ликвидации. Если вы хотите понять, почему это так, вспомните историю с виниловыми пластинками. Возрождающаяся популярность винила привлекла торговцев контрафактом, занимающихся сбытом пиратских пластинок.

Что происходит с контрафактным товаром, если звукозаписывающая компания подает в суд на пиратов за нарушение авторских прав и выигрывает? А что происходит с мастер- и стэмпер-дисками, используемыми для массового тиражирования контрафакта, и с оборудованием, которое использовалось для создания таких дисков?

Так вот -если вдруг кто не знает - закон об авторском праве наделяет суды правом уничтожать контрафактные товары и оборудование, использованное для их создания. Пиратский диск или контрафактную виниловую пластинку “официально” использовать нельзя. Таков закон.

"Производитель контрафакта не имеет законных оснований хранить у себя пиратский мастер-диск". Звучит несколько нелепо, не правда ли? Но тем не менее, продолжают юристы New York Times, - "если разрешить контрафактичика хранить подобные предметы, это только позволит им еще больше нарушать закон".

Поэтому в некоторых случаях единственным логичным юридическим решением является уничтожение контрафактной продукции. И если суд решит, что ChatGPT является подобием контрафактного товара или пиратского оборудования, он может вынести решение о его уничтожении. В своем иске "Таймс" на всякий пожарный привела доказательства того, что ChatGPT подходит под обе эти категории.

До сих пор закон об авторском праве ни разу не использовался для уничтожения моделей искусственного интеллекта, но OpenAI не стоит обольщаться на этот счет. В последнее время законодательство стремительно эволюционирует, и в большинстве случаев далеко не в пользу нейронных сетей.

В качестве примера можно привести недавнее использование Федеральной торговой комиссией США алгоритмических компенсаций. ФТК заставила такие компании, как WeightWatchers, удалить не только незаконно собранные данные, но и алгоритмы и модели искусственного интеллекта, натренированные на их основе.

В то время как интерес к цифровым носителям ослабевает, продажи виниловых пластинок продолжают расти уже 16-й год подряд, сообщает RIAA. Весной прошлого года фанат панк-рока раскрыл шестилетнюю аферу, в результате которой коллекционерам было продано поддельных виниловых пластинок на 1,6 миллиона долларов США Изображение представлено: The Denver Post / Hyoung Chang

Почему ChatGPT, возможно, проживет еще пару дней

Создается впечатление, что это только вопрос времени, когда закон об авторском праве начнут использовать для уничтожения моделей и массивов данных искусственного интеллекта. Но маловероятно, что это произойдет в данном случае. Что же касается иска New York Times - тут возможны три варианта развития событий.

Первый и самый очевидный вариант заключается в том, что обе стороны могут тупо пойти на сделку. В случае успешного урегулирования, что весьма вероятно, иск будет отклонен и никаких распоряжений об уничтожении не будет.

Второй вариант - суд может встать на сторону OpenAI, согласившись с тем, что ChatGPT защищен доктриной "добросовестного использования" авторских прав. Если OpenAI сможет доказать, что ChatGPT является трансформационным и что его сервис не использует контент The New York Times - тогда да, он выиграет.

Наконец, третий вариант - OpenAI терпит поражение, но и в этом случае закон все равно спасает ChatGPT. Суды могут вынести решение об уничтожении только при соблюдении двух обязательных условий: Во-первых, уничтожение не должно препятствовать легальной деятельности компании, а во-вторых, оно должно быть "единственным средством" способным предотвратить это нарушение.

А значит, OpenAI может спасти ChatGPT, доказав, что чат-бот используется на законных основаниях, или что его уничтожение не является обязательным для предотвращения дальнейших нарушений авторских прав.

Оба варианта развития событий кажутся вполне допустимыми, но для убедительности предположим, что первое требование об уничтожении выполнено. Суд может прийти к выводу, что, поскольку в обучающих данных ChatGPT содержатся фрагменты статей, любое их использование нарушает авторские права Times - аргумент, выдвинутый в других исках против компаний, занимающихся разработкой генеративного искусственного интеллекта.

В этом случае суд вынесет судебный запрет, предписывающий OpenAI "прекратить нарушение авторских прав". Нарушит ли OpenAI этот приказ? Скорее всего, нет. Возможно, какому-то мелкому производителю контрафактной продукции это и сойдет с рук, но в случае с компанией стоимостью 100 миллиардов долларов это маловероятно.

Скорее всего, компания попытается переучить свои модели искусственного интеллекта, отказавшись от использования статей из "Таймс", или разработает другие программные механизмы для предотвращения дальнейших проблем. Учитывая эти возможности, OpenAI, скорее всего, преуспеет по второму критерию, и суд не будет требовать тотального уничтожения ChatGPT.

Учитывая все вышесказанное, вероятность того, что суд обяжет OpenAI уничтожить ChatGPT и его обучающие данные, чрезвычайно мала. Однако разработчикам следует понимать, что у американских судов -пока - есть возможность уничтожать незаконный ИИ, и, похоже, они все чаще готовы ее использовать.

