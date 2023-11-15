Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
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Китайские компании ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC) получили миллиарды долларов нового капитала для финансирования дальнейшего расширения производства микросхем памяти вопреки американским санкциям в отношении технологического сектора Китая.
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По имеющимся данным, компания CXMT уже привлекла 39 миллиардов юаней ( около 5,4 миллиарда долларов США) для завершения строительства нового завода по производству чипов DRAM. Ожидается, что общая стоимость проекта превысит эту сумму в четыре раза.
YMTC, китайский производитель флэш-памяти NAND, попавший под жесткие санкции Запада, также привлек несколько миллиардов долларов на развитие и закупку альтернативы американскому, японскому и европейскому оборудованию, в поставках которого ему в настоящее время отказано из-за санкций, наложенных Вашингтоном. Привлечение капитала в YMTC стало результатом объявленного в прошлом году увеличения финансирования на 7 миллиардов долларов.
Основным источником финансирования обоих чипмейкеров является государственный инвестиционный фонд China Integrated Circuit Industry Investment Fund. Сообщение о привлечении капитала соответствует попыткам Китая сформировать собственную независимую полупроводниковую индустрию в ответ на санкции Соединенных Штатов, направленные на подрыв этой критически важной отрасли.
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CXMT - крупнейший китайский производитель DRAM и четвертый по величине поставщик DRAM в Китае после южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix, а также японской Micron Technology. Штаб-квартира компании CXMT, основанной в 2016 году, находится в городе Хэфэй. Заводы компании расположены в Хэфэе и в Пекине. Среди клиентов CXMT - производители мобильных телефонов, компьютеров, серверов, бытовой электроники и оборудования для Интернета вещей.
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Министерство торговли Соединенных Штатов пока не включило CXMT в свой "черный список" юридических лиц, хотя до июля этого года ограничения на экспорт американского производственного оборудования приводили к задержкам в строительстве нового завода. После уточнения правил в пользу CXMT строительство нового завода возобновилось, и его серийное производство должно начаться к 2026 году.
Министерство торговли Соединенных Штатов пока не включило CXMT в свой черный список юридических лиц. Однако до июля этого года ограничения на экспорт американского производственного оборудования стали причиной задержек строительства нового завода. После уточнения нормативных актов в пользу CXMT строительство новых мощностей возобновилось. Согласно прогнозам, серийное производство будет запущено к 2026 году.
В настоящее время CXMT наращивает объемы так называемого 17-нм техпроцесса, но, по мнению отраслевых экспертов, на самом деле он ближе к 19-нм, а следовательно, находится за рамками 18-нм, установленными американскими санкциями. Считается, что технология CXMT на три или четыре поколения отстает от разработок Samsung, SK Hynix и Micron.
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YMTC - ведущий китайский производитель флэш-памяти NAND. Штаб-квартира и заводы компании, также основанной в 2016 году, расположены в городе Ухань. К большому удивлению многих экспертов и конкурентов, компания YMTC разработала собственную уникальную архитектуру 3D NAND под названием Xtacking. Технология, запущенная в серийное производство в 2019 году, оказалась достаточно эффективной для того, чтобы компания Apple рассмотрела целесообразность использования микросхем флэш-памяти NAND производства YMTC в iPhone.
Это вызвало большой резонанс в Вашингтоне, и под сильным политическим давлением в октябре 2022 года компания Apple отказалась от планов использования чипов YMTC. Спустя два месяца китайская компания была включена в "черный список" американского министерства торговли.
Поставки оборудования от ключевых американских поставщиков, включая Applied Materials, Lam Research и KLA, были приостановлены, как и обслуживание и поддержка уже смонтированной техники. Инженеры с американским гражданством были вынуждены уволиться из компании. Все это привело к перебоям в работе ЕМТК. В результате компания была вынуждена рассчитывать исключительно на собственные силы и средства. По имеющимся данным, "реабилитация" после санкционного удара идет довольно медленно.
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Компания YMTC была внесена в список юридических лиц вскоре после того, как выпустила свой продукт четвертого поколения 3D NAND флэш-памяти - 232-слойный чип, поставивший новый рекорд по плотности хранения данных. Превышая установленный Министерством торговли США лимит в 128 слоев, он представляет собой серьезный вызов лидерам западной индустрии флэш-памяти NAND - компаниям Samsung, Kioxia, SK Hynix и Micron. YMTC поставляет флэш-память 3D NAND производителям встраиваемой памяти, потребительских и корпоративных твердотельных накопителей (SSD), используемых в мобильных устройствах, бытовой электронике, компьютерах, серверах и центрах обработки данных.
Недавно аналитическая компания TechInsights, занимавшаяся, в том числе, вскрытием различных микросхем для их независимого анализа сообщила, что в твердотельных накопителях были обнаружены новейшие 232-слойные чипы NAND производства YMTC. В своем блоге, под заголовком "China Does It Again: A NAND Memory Market First" компания, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, написала следующее:
"TechInsights обнаружила самую совершенную в мире микросхему памяти 3D NAND в потребительском устройстве, и это неожиданный технологический прорыв. Она производится компанией YMTC - ведущим китайским производителем чипов 3D NAND. Память 3D NAND является важнейшим элементом для таких высокопроизводительных вычислений (HPC), как искусственный интеллект (AI) и машинное обучение. Память 3D NAND представляет собой передовой рубеж в области разработки микросхем памяти и имеет решающее значение для высокопроизводительных вычислений с высокой пропускной способностью, таких как искусственный интеллект...".
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"Инновации подобные тем, что TechInsights обнаружила в процессоре HiSilicon Kirin 9000s в Huawei Mate 60 Pro (в нем использован 7-нм техпроцесс SMIC N+2), говорят о том, что стремление Китая преодолеть торговые ограничения и создать собственную цепочку поставок полупроводников происходит гораздо успешнее, чем ожидалось".
Обе компании - CXMT и YMTC - сотрудничают с китайскими производителями оборудования, занимающимися разработкой самых различных технологий по замене импортного оборудования, как попавшего, так и не попавшего под действие санкций. К ним относятся машины для литографии (SMEE), обработки фоторезиста (Kingsemi), осаждения (Naura), травления (AMEC, Naura), химико-механической планаризации (Hwatsing, Sizone), очистки (ACM, Naura) и контроля (Skyverse).
В своем интервью агентству Reuters один из высокопоставленных источников в китайской промышленности заявил: "До введения санкций ведущие литейные предприятия Китая использовали небольшое количество машин китайского производства. Они экспериментировали с новым оборудованием только при вводе дополнительных мощностей. Теперь же литейные заводы тестируют оборудование китайского производства помимо иностранных машин, и если выясняется, что оно соответствует их потребностям, то полностью их заменяют. Они хотят иметь как можно меньше машин зарубежного производства".
По мнению экспертов, это справедливо для китайских производителей микросхем памяти и иных интегрированных устройств (IDM), которые, в отличие от литейных заводов, также самостоятельно разрабатывают свою продукцию. Насколько быстро они смогут продвинуться вперед, пока неизвестно.
По данным исследования технологического рынка Yole, в 2022 году на Китай приходилось около 30 процентов от мирового объема продаж DRAM и 33 процента от мирового объема продаж флэш-памяти NAND. Самообеспеченность Китая микросхемами памяти оценивается не более чем в 15 процентов. При этом Samsung и SK Hynix имеют в КНР огромные заводы по производству флэш-памяти NAND и DRAM.
В октябре этого года Министерство торговли Соединенных Штатов предоставило двум корейским производителям статус " проверенного конечного пользователя". Такой статус позволяет обоим компаниям бессрочно поставлять американское оборудование для производства полупроводников на свои заводы в Китае без получения экспортной лицензии.
Таким образом, в Китае будет обеспечен достаточный объем поставок микросхем памяти, что позволит сохранить конкурентное давление на CXMT и YMTC, считают на Западе.
Напомним, что 9 ноября компания YMTC подала иск против Micron Technologies в окружной суд Северного округа Калифорнии Соединенных Штатов за нарушение ее патентов, связанных с разработкой, производством и эксплуатацией технологии флэш-памяти 3D NAND. В заявлении YMTC говорится: "Мы уверены, что этот вопрос будет быстро решен". Что же, будет весьма любопытно посмотреть, чем все это закончится.
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