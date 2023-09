После достижения договоренности по освобождению заключенных между Тегераном и Вашингтоном, администрация Байдена, явно желая продемонстрировать отсутствие "мягкотелости" по отношению к Тегерану, наложила санкции на семь физических и четыре юридических лица в Иране, России, Китае и Турции, обвинив их в поставках комплектующих для тегеранской программы беспилотных летательных аппаратов.

Игнорируя угрозы со стороны Вашингтона, Пекин отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию. На снимке беспилотник-камикадзе "Ланцет-3". Фотография предоставлена пресс-службой группы компаний ZALA Aero.

реклама





Во вторник Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (Office of Foreign Assets Control, OFAC) наложило санкции на китайца Су Чунпенга и его фирму Shenzhen Jiasibo Technology Co Ltd после того, как они предположительно способствовали поставке радиолокационных высотомеров аэрокосмического класса, а также антенн, датчиков и других деталей, которые могут быть использованы в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для иранской компании Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

OFAC также ввело санкции в отношении китайца Донг Венбо (Dong Wenbo) за содействие в продаже тормозных механизмов для самолетов компании HESA. Санкции были введены после того, как в понедельник пяти американцам, которые в течение долгого времени находились в иранской тюрьме, было разрешено вернуться домой. При этом Соединенные Штаты согласились разблокировать активы Ирана на 6 миллиардов долларов, которые недавно были депонированы счетов Южной Кореи на счет в катарском банке в Дохе. Также на свободу вышли пять граждан Ирана, содержащихся в американских тюрьмах за нарушение санкционного режима США.

В минувшую пятницу OFAC ввел санкции против 29 физических и юридических лиц, якобы, в связи с подавлением иранским режимом общенациональных протестов после смерти Махсы Амини. Напомним, 13 сентября 2022 года 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов и доставлена в полицейский участок Тегерана, где у нее произошел сердечный приступ. 16 сентября она скончалась в больнице.

реклама





В понедельник 18 сентября OFAC включило в санкционный список бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада за задержание американских граждан и оказание материальной поддержки иранскому Министерству разведки и безопасности (Ministry of Intelligence and Security, MOIS), находящемуся под санкциями США.

Роль Гонконга

Последние американские санкции против компаний Su, Dong и Jiasibo Technology были связаны с аналогичными мерами, принятыми 9 марта, когда OFAC ввело ограничения в отношении пяти китайских компаний и одного физического лица из-за поставок легких двигательных установок и других комплектующих для беспилотных летательных аппаратов в Иран, в том числе транзитом через Гонконг.

Управление по контролю над иностранными активами США подвергло Иран жесткой критике за то, что он поставляет в Россию свои беспилотники во время продолжающихся боевых действий на Украине. "Иран непосредственно причастен к жертвам среди украинского гражданского населения, которые являются результатом использования Россией иранских беспилотных летательных аппаратов на Украине", - заявил тогда заместитель министра финансов Брайан Нельсон.

Иранский беспилотник Shahed-136 был переконфигурирован российскими специалистами в более эффективное оружие. В сентябре прошлого года командующий КСИР Ирана генерал Салами обмолвился любопытной фразой, что Тегеран продает отечественную технику военного назначения иностранным покупателям, среди которых есть в том числе и некая крупная мировая держава. Изображение представлено пресс-службой Министерства обороны Ирана / Asia Times Files.

реклама





Кроме того, в понедельник Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило, что россиянин, проживающий в Гонконге, был взят под стражу и обвинен в контрабанде в Россию микроэлектроники военного назначения американского производства, в частности, микродисплеев OLED. Такие микродисплеи могут быть использованы для изготовления оптических прицелов, приборов ночного видения, тепловизионной оптики и других оружейных систем.

По сообщению японского издания Nikkei от 6 июля, в середине июня представители Минфина США посетили Гонконг с целью убедить валютное управление Гонконга (HKMA), финансовые учреждения, юридические фирмы, консалтинговые компании и промышленные группы сделать все возможное для пресечения утечки передовых американских технологий в Россию. На встрече в Гонконге официальные американские лица ознакомили участников со списком из 38 наименований, включенных в перечень "приоритетных товаров двойного назначения".

"Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией продолжает углубляться и укрепляться под стратегическим руководством глав двух государств после их встречи в марте", - заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао министру экономического развития России Максиму Решетникову на встрече в Пекине во вторник. "На следующем этапе обе стороны должны расширить трансграничные связи и углубить взаимное торговое и инвестиционное сотрудничество", - отметил китайский политик.

Мнение экспертов

"Тот факт, что Вашингтон согласился на обмен заключенными с Ираном и одновременно ввел санкции против этой страны, свидетельствует о противоречиях в политике Соединенных Штатов", - говорится в статье, опубликованной в среду в Shangguan News, новом медиа-подразделении шанхайского правительственного издания Jiefang Daily.

реклама





По мнению автора статьи, администрация Байдена желает заручиться поддержкой избирателей, продвигая сделку по обмену заключенными, но в то же время не готова добиваться реальных изменений в американо-иранских отношениях. "Действующий американский президент Джо Байден стремится повысить свою популярность за счет разрешения гуманитарного кризиса в Исламской Республике Иран до президентских выборов в США в следующем году", - цитирует издание Сунь Дегана, директора Центра ближневосточных исследований Фуданьского университета.

"Но что касается иранской ядерной проблемы, то в обозримом будущем вряд ли можно ожидать каких-либо компромиссов между Вашингтоном и Тегераном", - считает Сунь. " Соединенные Штаты принципиально не хотят обсуждать иранскую ядерную сделку, в то время как в иранском правительстве доминируют консервативно настроенные политики". По словам Суня, после того как в июле Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), он получил больше дипломатического пространства и при этом не испытывает особого желания развивать свои отношения с США.

США пытаются запретить китайским компаниям поставлять оборудование в Иран. Однако, игнорируя угрозы Вашингтона, многие предприятия Китая отправляют детали для беспилотников в Иран, а микроэлектронику - в Россию. В кадре: атака беспилотника-камикадзе "Герань-2" по объекту электроснабжения в Киеве, 17 октября 2022 года. Фотография предоставлена электронным изданием Asia Times Files / Yasuyoski Chiba / Agence France-Presse, AFP.

Автор из Гуандуна в своей статье, опубликованной во вторник, пишет, что Китайская Народная Республика всегда была одним из самых надежных партнеров Ирана, который на протяжении последних десятилетий сталкивался с экономическими проблемами из-за американских санкций. "Китай активно поддерживает Иран, предоставляя ему финансовую помощь, ключевые ресурсы и технологическую поддержку", - отмечает эксперт. "Пекин и Тегеран также укрепляют свое финансовое сотрудничество, что окажет мощную поддержку экономике Ирана".

По его словам, укреплению китайско-иранских связей также способствовала недавняя сделка, согласно которой Иран предоставит китайской фирме инфраструктурный проект и рассчитается за него своими нефтепродуктами. По его словам, доверительные и дружеские отношения между двумя странами "будут продолжать расти".

По его словам, укреплению китайско-иранских связей способствовало и недавнее соглашение, согласно которому Иран обязался передать китайской компании инфраструктурный проект и рассчитаться за него своими нефтепродуктами. По его словам, доверие и дружба между двумя странами будут продолжать расти. 29 августа средства массовой информации сообщили, что одна из китайских компаний выиграла контракт на сумму 2,7 миллиарда долларов США на расширение международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Площадь проекта составит более 4 000 квадратных метров.

Укрепление связей Китая и Ирана

Помимо установления более тесного экономического партнерства с Россией, Китай налаживает прочные связи с Ираном. Так, 14 февраля этого года в Пекине состоялась встреча президента Исламской Республике Иран Эбрахима Раиси с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Председатель Си заявил, что Китай готов работать с Ираном над реализацией плана всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами, углублять практическое сотрудничество в области торговли, сельского хозяйства, промышленности и развития инфраструктуры, а также импортировать из Ирана больше высококачественной сельскохозяйственной продукции. В ответном слове Раиси отметил, что Иран надеется на сотрудничество с Китаем в целях укрепления обменов на всех уровнях, а также готов к укреплению связей с Китаем по международным и региональным вопросам.