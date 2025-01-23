Разработчик The Witcher 3 рассказал о сложностях создания одного из главных квестоы игры.

Павел Саско, ведущий дизайнер квестов The Witcher 3, недавно поделился воспоминаниями о создании одного из самых сложных заданий в своей карьере. Речь идёт о миссии "Битва в Каэр Морхене", ключевом моменте основного сюжета, где игроки объединяют силы с союзниками, чтобы защитить крепость от охотников за чародейками.

"Это определённо самый сложный квест, который я когда-либо проектировал. Техническая часть буквально выбивала меня из колеи из-за множества нестандартных решений и разветвлённых сюжетных линий. Иногда мне казалось, что я схожу с ума, пытаясь связать всё это воедино".

Основная сложность заключалась в интеграции множества выборов игрока, сделанных ранее, в одну масштабную битву. Сюжет должен был учитывать, кого из союзников вы привели, а также их результат их личных квестов. Кроме того, сценаристы и программисты постоянно сталкивались с техническими ограничениями движка игры.

Сейчас Павел Саско занимает пост заместителя директора сиквела Cyberpunk 2077 и продолжает устанавливать новые стандарты в игровом дизайне. CD Projekt RED уже анонсировала работу над четвертой частью The Witcher, что подогревает интерес к будущим проектам студии.

The Witcher 3 остаётся эталоном Action-RPG, задавшим высокую планку качества. Будет интересно увидеть, как разработчики превзойдут себя в следующих играх.