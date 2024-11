Кто станет лучшим? Список номинантов The Game Awards 2024

Организаторы главной премии в игровой индустрии, The Game Awards, объявили список номинантов на 2024 год. Среди претендентов за звание "Игры года" оказались такие громкие проекты, как Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII: Rebirth и Black Myth: Wukong. В общей сложности премия охватывает более 20 категорий, включая лучшие экшен-игры, RPG и даже киберспортивные проекты.

В этом году разнообразие жанров радует: от креативных инди-игр вроде Balatro до масштабных ААА-проектов, таких как Dragon’s Dogma 2 и Star Wars: Outlaws. Интересно, что в номинации "Самая ожидаемая игра" фигурирует Grand Theft Auto VI, подтверждая, что фанаты по всему миру с нетерпением ждут новую часть легендарной серии.

Основные номинации:

Игра года: Astro Bot, Final Fantasy VII: Rebirth, Metaphor: ReFantazio, Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Лучший геймдирекшен: проекты вроде Metaphor: ReFantazio и Final Fantasy VII: Rebirth.

Лучшее повествование: здесь борьба развернётся между Like a Dragon: Infinite Wealth и Silent Hill 2.

Лучший саундтрек: в списке Metaphor: ReFantazio и Stellar Blade.

The Game Awards — это ежегодная премия, которая с 2014 года чествует лучшие достижения в игровой индустрии. Помимо наград, шоу известно громкими анонсами, эксклюзивными трейлерами и выступлениями музыкальных исполнителей. Её часто называют "Оскаром от мира игр", а за победителей голосуют не только представители индустрии, но и сами игроки.

Однако в последние годы премия также подвергалась критике за излишний акцент на блокбастерах и недостаточное внимание инди-играм. Тем не менее, она остаётся главным событием года для всех, кто любит видеоигры.

Как обычно, финальные победители будут объявлены на церемонии в декабре. До тех пор геймеры могут обсуждать, спорить и поддерживать свои любимые проекты.