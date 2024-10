NVIDIA ограничила загрузку драйверов для пользователей из России и Беларуси

Пользователи из России столкнулись с проблемой при скачивании драйверов для видеокарт NVIDIA с официального сайта. При попытке загрузить обновления появляется сообщение о блокировке доступа, которое гласит: «Access Forbidden. This request has been blocked by Edgecast WAF». Проблема также затронула пользователей из Беларуси.

Драйверы не удается загрузить ни через официальный сайт, ни через фирменное приложение NVIDIA GeForce Experience. Однако при использовании VPN с иностранными IP-адресами ограничение снимается, что позволяет скачивать драйверы без проблем.

Пока что NVIDIA не дала официальных комментариев по поводу этой ситуации. Причины сбоя остаются неясными — возможно, это временные технические трудности, а не намеренная блокировка. Однако это событие вызвало волну недовольства среди российских и белорусских геймеров, которые лишились возможности обновлять драйверы для своих видеокарт.

Для тех, кто не может загрузить обновления, существует альтернатива в виде сайта TechPowerUp, который предоставляет последние версии драйверов NVIDIA на своих серверах. На данный момент актуальной версией является 566.03 WHQL, добавляющая поддержку новых игр, включая Dragon Age: The Veilguard и Call of Duty: Black Ops 6.