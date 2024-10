Об этом сообщает инсайдер под ником eXtas1s

По информации от известного инсайдера eXtas1s, на грядущей презентации Xbox может состояться крупный анонс, который уже вызывает ажиотаж среди поклонников. В общей сложности, на мероприятии якобы представят 15 игр от сторонних разработчиков, но один из проектов обещает стать особенно масштабным.

Стоит напомнить, что осенью 2023 года громким анонсом на подобной презентации стала Metal Gear Solid Delta, а в марте этого года был представлен The Sinking City 2. На фоне этих релизов поклонники уже строят догадки, что может ожидать их в этот раз.

Особое внимание приковано к эксклюзивному проекту от Hideo Kojima, который создается для Xbox. Одним из наиболее загадочных проектов Kojima Productions является хоррор OD, который разрабатывается в сотрудничестве с Xbox. Известно, что в игре задействован звездный актерский состав, а сам проект будет чем-то средним между игрой и фильмом.

Это не первый раз, когда Кодзима говорит о новаторском подходе к своим играм. Ранее он подчеркивал, что OD будет столь же экспериментальным, как его предыдущий проект для Game Boy Advance — Boktai: The Sun is in Your Hand, где использовался датчик солнечного света как часть игровой механики.

Теперь поклонники с нетерпением ждут новых подробностей и надеются, что именно OD станет тем самым «очень крупным анонсом» на презентации.