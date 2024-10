Об этом сообщает китайский инсайдер Lunatic Ignus

По информации китайского инсайдера Lunatic Ignus, студия Nixxes Software занята созданием ремастеров культовых игр серии God of War. По слухам, в сборник войдут такие хиты, как Chains of Olympus, Ghost of Sparta и Ascension. Предполагается, что официальный анонс состоится в марте 2025 года, приуроченный к двадцатому юбилею франшизы.

Nixxes Software, известная своими портами игр PlayStation на ПК, теперь трудится над обновленными версиями этих легендарных игр. Однако стоит отметить, что на данный момент официальных заявлений не было, поэтому к данным слухам стоит относиться с осторожностью.

Серия God of War заслуженно считается одной из самых значимых в игровой индустрии. Оригинальные игры, вышедшие на PlayStation 2 и PSP, покорили миллионы геймеров по всему миру благодаря динамичным боям, захватывающему сюжету и харизматичному главному герою. Многочисленные фанаты уже давно мечтают увидеть любимые приключения Кратоса в обновленном виде с современной графикой и улучшенным управлением, чтобы пережить незабываемые битвы с богами и монстрами в новом формате.