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Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D

Ryzen 7 5800X3D — уникальный процессор, предлагающий лучшую игровую производительность для платформы AM4. Компьютер на нем сможет без проблем справляться с играми еще пять лет.
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Процессор Ryzen 7 5800X3D появился в продаже год назад и сразу произвел фурор среди геймеров и компьютерных энтузиастов. Шутка ли, AMD удалось добавить к восьмиядернику Ryzen 7 5800X огромное количество кэша третьего уровня (L3) с помощью технологии 3D V-Cache, доведя его количество до невиданных ранее 96 Мбайт. Грубо говоря, дополнительный кэш L3 расположился вторым ярусом над ядрами процессора и кристаллом ввода-вывода.

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Большой кэш в первую очередь положительно сказывается на игровой производительности и в играх Ryzen 7 5800X3D обгоняет не только обычный Ryzen 7 5800X, работающий с более высокими частотами, но и Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X с гораздо большим количеством ядер. Благодаря огромному кэшу Ryzen 7 5800X3D не требователен к скорости оперативной памяти, и для мощной игровой сборки вполне хватит недорогих модулей DDR4 с частотой 3600 МГц.

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За счет сниженного напряжения и невысоких частот Ryzen 7 5800X3D оказался и довольно экономичным процессором, потребляя около 100 ватт в тяжелой нагрузке, в отличие от Ryzen 7 5800X, который в рабочих задачах может "съесть" и 145 ватт. И хотя отвести тепло от бутерброда из двух кристаллов непросто, Ryzen 7 5800X3D греется немного меньше, чем Ryzen 7 5800X.

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В чем преимущество игровой сборки на Ryzen 7 5800X3D перед конкурентами от Intel, ведь стоит он около 30000-32000 рублей, а за эту сумму или даже чуть дешевле можно взять мощные новинки — Core i5-13600KF или Ryzen 7 7700X? А обычный Ryzen 7 5800X и вовсе стоит на целых 10000 рублей дешевле! Все дело в том, что Ryzen 7 5800X3D нетребователен не только к оперативной памяти, но и к материнской плате. Сэкономленные на ней деньги можно добавить к стоимости видеокарты, получив более высокую производительность за меньшие деньги, чем с новыми процессорами от Intel и AMD.


И сегодня мы соберем на этом уникальном процессоре мощную игровую сборку, которая будет справляться с новыми играми в разрешении 2560x1440 и 4K и при этом не сильно ударит по вашему бюджету. Цены комплектующих для нашей сборки возьмем в магазине Регард.

Процессор

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Ryzen 7 5800X3D стоит в Регарде 31600 рублей и вряд ли будет дешеветь в ближайшее время — продукт это дефицитный и, скорее всего, этот уникальный процессор быстро исчезнет из продажи, обосновавшись в ПК геймеров и энтузиастов. Ведь для апгрейда ПК на платформе AMD AM4 Ryzen 7 5800X3D подходит идеально, можно установить его в старую плату на чипсете AMD B450 или AMD B550 и получить потрясающую производительность в играх.

Кулер процессора

Для охлаждения Ryzen 7 5800X3D отлично подошел бы кулер с цельной подошвой но, посмотрев все модели с адекватной ценой, я понял, что они исчезли из продажи. Поэтому мы возьмем обычный кулер, но с запасом — ID-COOLING SE-225-XT BASIC, который способен отвести от процессора 220 ватт тепла. Его пять теплотрубок и два вентилятора легко справятся с Ryzen 7 5800X3D и удержат комфортные температуры. 

Материнская плата

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Мы установим Ryzen 7 5800X3D в материнскую плату MSI B550-A PRO на чипсете AMD B550. Это качественная полноразмерная модель с мощной системой питания и широкими возможностями расширения. У нее есть пара слотов M.2, радиатор для SSD-накопителя, несколько коннекторов ARGB для подсветки и шесть четырехпиновых разъемов для вентиляторов. Одним словом — практичная основа для добротного ПК, без переплаты за неиспользуемые геймерами функции. 

Оперативная память

Мы поставим в нашу сборку 32 ГБ ОЗУ с частотой 3600 МГц — Kingston Fury Renegade Black (KF436C16RB1K2/32). Скорости этих популярных модулей с лихвой хватит для Ryzen 7 5800X3D даже без разгона.

Видеокарта


Пришло время, когда о видеокартах прошлого поколения в мощных сборках можно забыть и мы возьмем GeForce RTX 4070 Palit Gaming Pro OC, версию GeForce RTX 4070 с отличным охлаждением. Мощности этой видеокарты хватит для всех новых игр в разрешении 2560x1440 и 4K, а в разрешении Full HD эта видеокарта в связке с Ryzen 7 5800X3D позволит получить зашкаливающий FPS на высокогерцовых мониторах.

SSD-накопитель

SSD-накопитель объемом 1 ТБ можно считать минимально приемлемым для новых игровых сборок, ведь игры уже перевалили в объеме за 100 ГБ и продолжают увеличиваться в размерах. Star Wars Jedi: Survivor занимает 130 ГБ, Forspoken — 120 ГБ, Redfall — 100 ГБ, The Last of Us Part 1 —100 ГБ, а Atomic Heart — 90 ГБ. Мы поставим в сборку быстрый SSD ADATA Legend 960 Max (ALEG-960M-1TCS), развивающий отличные скорости и обладающий хорошей выносливостью.

Блок питания

Для видеокарты GeForce RTX 4070 Palit Gaming Pro OC требуется блок питания мощностью 750 ватт и мы возьмем в нашу сборку популярный БП DeepCool DQ750-M-V2L именно такой мощности. Это модель с сертификатом 80 PLUS Gold, в которой используются только японские конденсаторы, построенная на платформе CWT GPX. Новомодные "фишки" в виде LLC-резонатора и DC-DC-преобразователей, конечно же, присутствуют, а до нагрузки в 80% БП работает тихо.

Корпус

Собирая мощную сборку, нужно понимать, что для комплектующих с высоким энергопотреблением нужен мощный приток свежего воздуха и в глухом корпусе такое железо перегреется. Поэтому стоит обращать внимание на корпуса с перфорированной передней панелью, такие, как DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Black. В корпусе предустановлены четыре вентилятора диаметром 120 мм, но для нашей сборки стоит установить еще пару вентиляторов диаметром 140 мм на верхнюю панель. Корпус достаточно вместительный, стильно выглядит, а боковая стенка из закаленного стекла позволит превратить ваш ПК в украшение интерьера с помощью подсветки.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 149570 рублей в ценах на 17 мая 2023 года. Это немало, но за эту сумму вы получите возможность с комфортом играть во все новинки игр еще много лет, а все используемые компоненты качественны и надежны. А если бы мы собирали ПК с аналогичной производительностью в играх на основе процессоров Core i5-13600KF или Ryzen 7 7700X, то его стоимость заметно бы выросла за счет требования дорогих материнских плат и памяти DDR5.

Пишите в комментарии, а чтобы вы изменили в этой сборке?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми.

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