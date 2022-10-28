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Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 25

Среди стратегий, выпущенных за последние 25 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
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Это юбилейный, 25-й по счету выпуск блога "Несколько крутых, но забытых стратегий", а значит мы с вами вспомнили уже 120 стратегий, и в это число вошли лучшие стратегии, исключая только самые знаменитые игры жанра, про которые все знают: Warcraft III: The Frozen Throne, Age of Empires II или Heroes of Might and Magic III. И в этом выпуске я решил продолжить начатую в прошлом выпуске тенденцию и включить в список стратегий блога несколько известных образцов жанра, в которые сегодня играет довольно мало геймеров. А заодно раздвинуть на несколько лет временные рамки, в которых мы будем искать стратегии, ведь и в 1999, и в 2000 году вышло немало прекрасных экземпляров.

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Но для начала - традиционный оффтоп, касающийся одного из аспектов стратегий и который сегодня будет посвящен игровой камере, вещи настолько привычной, что мы уже давно перестали ее замечать, однако так было не всегда. В большинстве стратегий 1980-х и начала 1990-х годов, которые обычно были пошаговыми, понятия игровой камеры еще не было. Был игровой экран, который можно скролить в четырех направлениях, как, например, в первой Sid Meier’s Civilization вышедшей в 1991 году.

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Но уже в 80-х появились первые эксперименты с изометрией в стратегиях, одним из удачнейших образцов которой стала игра Nether Earth, позволившая взглянуть на игровой мир так, как мы смотрим в большинстве игр сейчас. Особенно поражает то, что Nether Earth показывала неплохую изометрическую картинку даже на ZX Spectrum с его разрешением 256х192 пикселя. Вид изометрии может сильно меняться в зависимости от того, под каким углом камера смотрит на игровой мир.

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Интересным, но не пошедшим в массы приемом стала камера из игры Populous 1989 года, где изометрическая поверхность мира прокручивалась на виртуальном столе.

Постепенно изометрия пришла к привычному виду и классикой стали такие игры, как Age of Empires II, где камера висела сбоку, почти под 30 градусов, позволяя нам видеть две стороны строений. Но разные разработчики искали что-то новое и иногда выходили игры с необычно расположенной камерой, как, например, Total Annihilation: Kingdoms в 1999 году.

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Переход стратегий в 3D в начале нулевых годов не всегда давал свободную камеру, часто используемую сегодня, и ее могли фиксировать, как в Warcraft III, позволяя опускать и поднимать строго под определенным углом. Но даже полностью свободная камера иногда получалась не слишком удачной, когда ее нельзя было поднять достаточно высоко, чтобы видеть все поле битвы, что породило спрос на такие "хаки", как разблокировка камеры, как в Warhammer 40,000: Dawn of War.

Но движок игры не всегда мог переварить такое увеличение обзора и разблокировка камеры в Anno 1404 вызывала фризы и тормоза даже на мощных ПК, хоть и заметно улучшала игру, позволяя окинуть взглядом сразу большой остров целиком.

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В более новой экономической стратегии Anno 1800 мододелы быстро добавили мод, позволяющий отдалить камеру и улучшить при этом детализацию картинки, но разработчики вскоре добавили этот функционал в игру, как и многие другие удачные находки из модов пользователей.

Но высшим пилотажем по работе с камерой для меня остаются изометрические стратегии, которые имели возможность многократно приближать и удалять картинку, как в Anno 1503, или даже вращать камеру, как паре игр серии Stronghold, с которых я сегодня начну рассказывать про очередную пятерку крутых, но забытых стратегий.

Stronghold

Игра Stronghold вышла в 2001 году из-под пера студии Firefly Studios и сразу полюбилась игрокам. Stronghold удачно сочетала в себе черты экономической стратегии и обычной динамичной RTS, при этом давая нам возможность защищать и штурмовать замки времен средневековой Англии. В 2001 году это произвело фурор, ведь подобных игр до Stronghold не было вообще, да и с хорошими экономическими стратегиями в начале нулевых было совсем туго. В Stronghold была и отличная детализированная изометрическая графика, которая сейчас отлично выглядит в высоких широкоформатных разрешениях.


Stronghold Crusader

После успеха первой части Firefly Studios уже в 2002 году выпускает на том же движке продолжение - Stronghold Crusader, игру, посвященную крестовым походам на Ближнем Востоке. Военная система почти полностью повторяла удачную первую часть, но появилась возможность сжигать деревянные постройки и добавились новые арабские юниты. Небольшие изменения произошли в экономической системе игры и, как и в первой части, в Stronghold Crusader было несколько интересных исторических компаний. Последнее полноценное дополнение к игре - Stronghold Crusader Extreme, вышло аж в 2008 году.


Total War: Shogun 2

В Total War: Shogun 2, масштабной стратегии, удачно сочетающей вдумчивую тактику и динамичные бои, разработанной студией Creative Assembly в 2011 году, вам предстоит взять на себя роль одного из правителей Японии 16 века, времени жесточайших междоусобных войн. Игровой процесс привычен для серии Total War и помимо сражений на суше и на море вам предстоит заняться разведкой, исследованиями, экономическими и религиозными аспектами развития государства.


Command & Conquer: Tiberian Sun

Command & Conquer: Tiberian Sun - вторая игра тибериевой серии франшизы Command & Conquer, вышла в 1999 году у разработчика Westwood Studios. В игре вы будете сражаться за одну из фракций: ГСБ (Глобальный Совет Безопасности) или братство Нод (религиозно-сепаратистская организация) в 2030 году на почти полностью покрытой тиберием Земле, используя футуристичные военные технологии: поля невидимости, киборгов, антигравитацию, шагающих роботов и подземные машины. Игра хороша тем, что позволяет использовать широкоформатное разрешение 1920х1080, в котором детализированная изометрическая графика выглядит великолепно.

Command & Conquer: Red Alert 3

Еще одна удачная игра из серии Command & Conquer - Command & Conquer: Red Alert 3, разработанная в 2008 году компанией EA Los Angeles. В игре вам предстоит сражаться в альтернативной реальности, пытаясь предотвратить Вторую мировую войну, возглавив одну из трех фракций: СССР, Империя Восходящего Солнца и Альянс. Техника и юниты фракций очень различаются, что предполагает разные пути к победе, а динамика и азарт боя, традиционно для серии Command & Conquer, находятся на высоте. Несмотря на 14 лет, что прошли с выхода игры, ее графика и в 2022 году смотрится отлично, а видео вставки с актерами, которые длятся несколько часов, делают прохождение компании незабываемым.


Стратегии - жанр, не требовательный к мощности компьютера и в большинство лучших игр жанра можно с комфортом поиграть на бюджетной видеокарте стоимостью до 19000 рублей. Например, Palit GeForce GTX 1630 Dual, Palit GeForce GTX 1650 StormX или MSI Radeon RX 6500 XT MECH из Ситилинка.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список? 

Прошлые выпуски: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13. Часть 14. Часть 15. Часть 16. Часть 17. Часть 18. Часть 19. Часть 20. Часть 21. Часть 22. Часть 23. Часть 24.

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