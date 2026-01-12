Сайт Конференция
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном

Взлетевшая стоимость ОЗУ и SSD сделала даже игровые ПК начального уровня очень дорогими
[ ] для раздела Блоги
+
+

Какого ПК-геймера ни спроси, у всех будет отличаться мнение по поводу производительности игрового ПК базового уровня, на котором можно поиграть во все новинки и старые требовательные хиты. Для кого-то достаточно 60 FPS на средних настройках графики с включенным апскейлером DLSS в разрешении 1080p, а кому-то мало производительности видеокарты GeForce RTX 5070 Ti в разрешении 1440p. И, думаю, всем понятно, что стоимость таких ПК будет различаться не на несколько десятков тысяч рублей, а в разы.

Но если посмотреть на свежую статистику игрового сервиса Steam, то видно, что большинство геймеров в мире предпочитают комплектующие со средним уровнем производительности и умеренной ценой. Можно сказать, выбирают золотую середину, получая максимум производительности на каждый затраченный рубль, юань, доллар или евро. В декабре 2025 года в Steam по популярности снова лидирует видеокарта GeForce RTX 3060. А остальные пять первых мест делят между собой GeForce RTX 4060 для ноутбуков, дискретная GeForce RTX 4060, GeForce RTX 3050 и совсем слабая, по меркам 2026 года, видеокарта GeForce GTX 1650.

И глядя на эту статистику, мне стало интересно, во сколько обойдется игровой ПК базового уровня в январе 2026 года. Он должен запускать все новые игры в разрешении Full HD, выдавая 60 FPS, пусть даже на компромиссных настройках графики и с включенной технологией DLSS. Ведь во многих современных играх разницу между средними и ультра-настройками графики видно только на скриншотах, а в динамике отличить, где какие настройки выставлены, зачастую невозможно.

Еще в этом компьютере должен быть SSD-накопитель достаточного объема для новых игр, которые в последнее время часто переваливают за 100 ГБ. И такое количество ОЗУ, которое не станет бутылочным горлышком в производительности всего ПК. Комплектующие для этого ПК будем искать на маркетплейсе Яндекс Маркет и постараемся уложиться в разумный бюджет, равный примерно 100000 — 110000 рублей.

Процессор

К сожалению, цены на процессоры тоже выросли, хотя высокие цены на ОЗУ должны были в теории уменьшить количество продаваемых процессоров, ведь по такой цене собирать новый игровой ПК решится не каждый геймер. Выросли цены практически на все популярные модели, начиная с Core i3-12100F и заканчивая Ryzen 7 9800X3D. Но интересно то, что бюджетный шестиядерник Ryzen 5 5600 стоит теперь немного дороже главного конкурента от компании Intel - Core i5-12400F.

Это позволит сэкономить более тысячи рублей, а для нашего ограниченного бюджета будет важна каждая сотня рублей. Что касается производительности, то Core i5-12400F и Ryzen 5 5600 довольно близки, но шестиядерник от AMD получил неплохую прибавку при использовании последней версии Windows 11 за счет оптимизаций для процессоров Ryzen.

Кулер процессора

Несмотря на то, что в спецификациях Core i5-12400F значится энергопотребление в 117 ватт в турбо режиме, в реальности его аппетиты заметно скромнее. В тяжелых рабочих приложениях, например, в рендеринге в Blender, энергопотребление Core i5-12400F не дотягивает даже до 80 ватт. А в процессорозависимых играх, к примеру, в Horizon Zero Dawn, лишь изредка переваливает за отметку в 60 ватт. Это сравнимый с Ryzen 5 5600 уровень энергопотребления, но отвести тепло от Core i5-12400F проще, так как кристалл у него монолитный и имеет довольно большую площадь.

В Ryzen 5 5600 есть отдельные CCD-чиплет и IOD-чиплет, что создает дополнительные трудности с отводом тепла. Поэтому кулер для Core i5-12400F подойдет бюджетный, хватит даже модели с тремя теплотрубками и вентилятором диаметром 92 мм. Но сегодня разница в цене между подобными моделями и более продвинутыми в плане отвода тепла кулерами с четырьмя теплотрубками и вентилятором «стодвадцаткой» очень небольшая. Поэтому стоит взять именно такой кулер для более тихой работы ПК. Например, Snowman (Снеговик) M-T4.

Материнская плата

Материнскую плату для Core i5-12400F лучше выбирать на базе чипсета Intel B760, имеющую радиаторы на системе питания. Поверьте, это стоит того — переплатить пару тысяч рублей, чтобы потом не переживать, глядя на нагрев VRM до 90 градусов в летнюю жару. На чипсете Intel B760 есть материнские платы с поддержкой оперативной памяти как DDR4, так и DDR5, и последняя дает очень неплохой буст производительности для Core i5-12400F.

Но, как вы сами понимаете, отдавать более 42000 рублей при сборке этого ПК только за ОЗУ — это расточительство, которое просто обрушит выдаваемое им соотношение цена/FPS. Поэтому мы берем материнскую плату с поддержкой DDR4, например, ASUS PRIME B760M-R D4. Это довольно бюджетное решение, но всё, что нам потребуется от игрового ПК, эта материнская плата предоставит. Конечно, про разгон Core i5-12400F придется забыть, для этого потребуется материнская плата с внешним тактовым генератором.

Оперативная память

Продолжает дорожать и оперативная память стандарта DDR4, и это неудивительно, так как все практичные геймеры кинулись собирать игровые ПК именно на ней, а не на DDR5, цена которой совершенно не укладывается в голове. И главный вопрос при сборке игрового ПК на базе ОЗУ DDR4 — это какой объем ставить, 16 или 32 ГБ? Несмотря на то, что многие игры все еще худо-бедно запускаются на 16 ГБ оперативной памяти, для новых игр этого объема критически мало.

А учитывая, что недостаток видеопамяти у нас будет и на видеокарте, с 16 ГБ ОЗУ мы получим сильные фризы в некоторых новинках игр и совершенно никакого запаса на будущее. Поэтому придется раскошелиться на 32 ГБ ОЗУ DDR4, с таким объемом ПК будет оставаться актуальным для новых игр еще несколько лет. За высокой частотой гнаться не стоит, модули с частотой 3600 МГц стоят заметно дороже, чем более массовые, с частотой 3200 МГц. Мы возьмем в эту сборку модули Netac Shadow S NTSSD4P32DP-32W с этой частотой и таймингом CL, равным 16.

Видеокарта

Эксперты писали о повышении цен на видеокарты, и оно, судя по всему, началось. Если посмотреть на стоимость популярной модели GeForce RTX 5060, то самый минимальный ценник, который можно найти на Яндекс Маркете, — это почти 37000 рублей. А ведь совсем недавно такие модели можно было найти по 32000 рублей. Альтернативы для GeForce RTX 5060 в игровой сборке с таким бюджетом, как наш, практически нет. GeForce RTX 5050 примерно на треть медленнее GeForce RTX 5060, но стоит при этом слишком дорого — ценообразование на эту модель довольно странное.

Radeon RX 9060 XT с объемом видеопамяти 8 ГБ тоже слишком дороги и, будем честны, мало кто из геймеров захочет видеть «красную» видеокарту в своем компьютере, когда цена на аналог от Nvidia ненамного больше. Это подтверждает и статистика сервиса Steam — дискретных видеокарт от AMD там очень мало. Поэтому наш выбор — GIGABYTE GV-N5060EAGLE OC-8GD, несмотря на серьезный недостаток этой модели в виде всего 8 ГБ видеопамяти. Ведь чтобы получить больший объем VRAM, нужно добавить примерно 18000-20000 рублей до Radeon RX 9060 XT или GeForce RTX 5060 Ti.

SSD-накопитель

SSD-накопители тоже подорожали за последние месяцы, их стоимость увеличилась более чем в два раза, что вынуждает нас экономить и на этом компоненте ПК. Но, глядя на цены, видно, что подорожание подняло цены SSD неравномерно, например, разница между моделями объемом 512 ГБ и 1000 ГБ стала не такая уж и большая. А объем в 512 ГБ в 2026 году уже слишком мал. Несколько новых игр, может быть, и влезут, но что делать с файлами пользователя, которые тоже занимают место на SSD? Поэтому мы возьмем SSD-накопитель объемом 1000 ГБ, Kingspec NX-1TB. Не самый быстрый, все равно разницу между бюджетным и топовым SSD в играх на глаз очень сложно заметить.

Блок питания

Учитывая то, что наш ПК по энергопотреблению не превысит цифру в 300 ватт, гнаться за топовыми блоками питания нет смысла. Достаточно взять модель среднего уровня, но с запасом по мощности, который позволит блоку питания меньше греться и работать с более низкими оборотами вентилятора. А еще запас по мощности позволит в будущем сделать апгрейд видеокарты, поставив в этот ПК, например, GeForce RTX 5070. Поэтому мы возьмем популярный блок питания Deepcool PF500 мощностью 500 ватт, с наличием нескольких критически важных защит и сертификатом 80 PLUS Standart.

Корпус

В продаже появилась масса бюджетных корпусов со стоимостью до 4000 рублей, и выбрать из них самый лучший очень трудно. За такую цену мы получим очень тонкую сталь, часто всего 0,4 мм, поэтому выбирать корпус стоит по другим параметрам. Во-первых, с предустановленными вентиляторами, так как отдельно комплект из четырех вентиляторов диаметром 120 мм будет стоить, как минимум, 1200 рублей, что для нашего бюджета уже чувствительно.

Во-вторых, в бюджетном корпусе обязательно наличие стенки из закаленного стекла. Она дает жесткость всей конструкции и гасит шум от вентиляторов. И в-третьих, стоит выбирать модели с перфорациями верхней панели, например, в виде металлической сетки, это заметно улучшает продув в корпусе и охлаждение комплектующих, если установить туда хотя бы один вентилятор. Всем этим критериям отвечает корпус 1STPLAYER Firebase X2-M, его мы и возьмем.

На фото видно, что это довольно компактная модель, но максимальная длина видеокарты составляет 310 мм. И в таких корпусах передние вентиляторы, обдувающие торец видеокарты, неплохо сбивают ее температуру в простое. И я бы переставил один из вентиляторов с передней панели на верхнюю панель, или купил бы дополнительный вентилятор, чтобы получить хорошую вентиляцию на небольших оборотах.

Итоги

Итак, с картой «Пэй» наша сборка обойдется вам в 100954 рубля, а без нее — в 105121 рубль. Дороговато, но любая дальнейшая экономия в этой сборке обернется заметным ухудшением пользовательских характеристик. А еще — лишит нас возможности запускать на ней новые игры года через три. Но то, что за довольно средний по производительности игровой ПК, в котором мы экономили практически на каждом компоненте, придется отдать уже более ста тысяч рублей, — очень пугающий факт.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, чтобы получить еще больше FPS, увеличив его стоимость на несколько тысяч рублей? Напомню, что цены комплектующих в Яндекс Маркете ко времени выхода блога могут измениться, и, если один из компонентов этого ПК стал слишком дорогим, просто поищите аналог. А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11

AM4 или LGA 1700 — какую платформу выбрать для сборки игрового ПК на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

