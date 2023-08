За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В прошлом блоге, посвященном истории моего опыта разгона процессоров и видеокарт я вспоминал старые компьютеры, но их нельзя представить в отрыве от операционной системы, которая установлена на них. И сегодня я хочу вспомнить все версии Windows, с которыми мне удалось познакомиться и описать впечатления от них.

Началось все задолго до того, как я купил свой первый ПК, но получил доступ к компьютеру родственника, который будучи весь день на работе, оставлял мне ключи от квартиры и компьютер для игр. Как вы понимаете, первые впечатления от любого процесса — самые яркие и этот компьютер навсегда остался в моей памяти. Хотя для 2000 года он представлял собой жалкое зрелище в плане производительности: Pentium MMX 166 МГц, который, кстати, работал в разгоне, 32 Мбайт оперативной памяти и PCI видеокарта S3 без нормального 3D ускорения. Которая до сих пор хранится у меня в коллекции, а дополнял это все HDD всего на 500 Мбайт.

На этот игровой монстр была установлена Windows 95 OSR2 и, помимо игр, я занимался ее исследованием, досконально облазив все меню и запуская все функции, которые только возможны. Для неискушенного пользователя это была великолепная операционная система, в которой было все: Блокнот, Paint, WordPad, встроенные простые игры, и Панель управления, напоминающая ту, которая и сейчас есть в недрах Windows 11.

Этот компьютер и Windows 95 OSR2 работали на удивление стабильно, и я часами играл на нем в Need for Speed и Need for Speed II, Аллоды: Печать тайны, Little Big Adventure 2 и Fallout 2. Но с настолько крохотным жестким диском приходилось удалять старую игру, чтобы установить новую, и только Fallout 2 радовал возможностью минимальной инсталляции, когда основные данные грузились с CD-ROM.

Свой первый ПК на базе Pentium III я купил с предустановленной продавцами Windows 98 SE и сразу попал в привычную среду. Все было похоже на Windows 95, но функций стало гораздо больше, дизайн стал немного лучше, а некоторые привычные нам сегодня фишки выглядели революционными, например, функция перевода компьютера в спящий режим. Но мне был малоинтересна Windows 98 в первые месяцы, ведь в те времена ПК был потрясающей диковинкой, игры на которой поражали воображение после Sega Mega Drive, которая сразу отправилась в дальний ящик.

Несмотря на небольшой объем оперативки и слабую видеокарту в моем ПК, Pentium III в связке с Windows 98, по сравнению со старым ПК родственника, позволял смотреть видео в гораздо лучшем качестве, чем VHS видеомагнитофон. И, как вы понимаете, видик тоже отправился в дальний ящик, в котором и лежит до сих пор, превратившись в антиквариат. А еще стало возможным слушать MP3 музыку, качество которой было заметно лучше, чем на магнитофоне, и магнитофон отправился вслед за Sega Mega Drive и видеомагнитофоном.

Windows 98 позволила компьютеру стать центром развлечений в доме, причем задолго до появления интернета. Но в те годы для полноценного использования ПК был как воздух необходим пишущий CD-ROM, а стоили они очень дорого. Казалось бы, Windows 98 должна остаться в моей памяти как лучшая операционная система, но этого не случилось.

Все омрачила ее всем известная нестабильность, система любила выпадать в синий экран без всяких причин, а особенно это было неприятно во время игр. А вот игры тех лет можно не только вспоминать с ностальгией, но и переигрывать снова и снова даже на ПК с Windows 11. Half-Life, Warcraft III, Quake III Arena, Baldur’s Gate, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Age of Empires II: The Age of Kings, Disciples II: Dark Prophecy и, конечно же, Heroes of Might and Magic III.

В то время я уже начал немного разбираться в ПК, быстро научился переустанавливать Windows, а первые апгрейды — замена HDD, добавление ОЗУ на более емкий и видеокарты на мощнейшую GeForce2 MX200 позволили разобраться с железом ПК и даже собрать новый компьютер для друга. Я не взял слово "мощнейшую" в кавычки, поскольку ее производительность позволила наконец-то нормально играть в игры. Тени и вода в Hitman: Codename 47, мрачные подземелья Rune, проторы The Elder Scrolls III: Morrowind и Gothic II — это были очень красивые игры на тот момент и их графика просто поражала.

Я начал подозревать, что у моего ПК какая-то аппаратная проблема, пробовал разные драйвера, перелопатил все настройки в BIOS и даже установил Windows Me, которую снес спустя пару дней, но установка Windows 2000 изменила все. Основанная на Windows NT, эта стабильная ОС позволила мне забыть о BSOD и зависаниях, и ПК мог работать сутками, или позволять многочасовые ночные игровые марафоны без малейших сбоев.

Это была железобетонная стабильность, а вдобавок, у ОС был привычный интерфейс, почти как у Windows 98 и я просидел на Windows 2000 довольно долго, когда все знакомые уже давно перешли на модную Windows XP. Плюс еще и более низкие системные требования делали эту Windows очень комфортной, и она оставила только приятные впечатления.

Windows 2000 с доработанным интерфейсом

Но время шло и Windows XP стала стандартом для компьютеров начала нулевых годов, а привлекал в ней не только дизайн интерфейса, который мне, кстати, не нравился — я слишком привык к классическим серым окнам прошлых версий Windows, но и огромное количество удобных новшеств. Возможность быстрого переключения пользователей, программа восстановления системы, мастер совместимости для старых программ и игр, поддержка проводником цифровых фотоформатов и аудиофайлов с отображением тегов ID3 для MP3-файлов, возможность записи CD прямо из проводника, работа с архивами ZIP и CAB без установки дополнительного ПО — это только малая часть удобных новшеств.

Даже сегодня есть преданные фанаты Windows XP, которые не променяли ее ни на Windows 7, ни на Windows 10 и устанавливают даже на современное железо и выпускают кастомные патчи безопасности. Ко времени появления Windows XP на моем ПК я уже крепко подсел на чтение компьютерных журналов: Железо, Лучшие Компьютерные Игры, Компьютерра, Страна Игр и Игромания, в которых подробно рассказывалось о настройке операционной системы и улучшении ее производительности. И на дисках к журналам, которые тогда заменяли нам интернет, было все — от новых драйверов и антивирусов, до полезных программ и конечно же, твикеров Windows.

И мы с друзьями начинали твикать бедную Windows XP сразу после установки, ведь все понимали, что создатели твикеров гораздо более опытные люди, чем жадный Билл Гейтс, который прячет от нас секретные настройки Windows. К твикерам, которые били по стабильности системы, добавлялись кривые пиратские репаки и софт из сборников "1000 программ на одном диске", в котором я, проверяя его сейчас антивирусом (диски эти я храню до сих пор), нахожу кучу заразы.

Windows XP была отличной ОС, к которой я привык, мог переустановить с закрытыми глазами и к хайпу в журналах вокруг новой Windows Vista относся довольно скептически. Установив ее ради пробы, посмотрел на загрузку оперативной памяти и уже через полчаса взбесившись от вылезающего окна UAC, я удалил новинку и сидел на Windows XP еще около двух лет.

Почти Windows 7

А в 2009 году вышла Windows 7 и это была любовь с первого взгляда, вернее, с первой установки. Система поразила своим прекрасным полупрозрачным интерфейсом Aero, стабильностью работы, а новый ПК уже без проблем справлялся с возросшими, по сравнению с Windows XP, системными требованиями. Среди друзей развернулись нешуточные споры о том, что лучше, Windows XP или Windows 7, но через год "семерка" стояла уже почти на каждом компьютере, который мог ее тянуть.

И именно Windows 7 стала самой моей любимой Windows, на которой я просидел самый долгий срок — почти 10 лет. Я почти пропустил Windows 8 и 8.1, сначал попробовав их только на ноутбуках знакомых, где она она предустанавливалсь с завода, и совсем не впечатлившись ее возможностями, и испугавшись жуткого меню Пуск.

Сегодня я понимаю, что Windows 8 получила столько критики и негатива от пользователей в основном за свой интерфейс, но попробовав ее еще раз гораздо позже, в течении полугода, в 2019 году, я понял, что она несла в себе огромную часть того функционала, за который нам полюбилась Windows 10, а в некоторых играх показывала себе гораздо лучше Windows 7 за счет новой версии Windows Display Driver Model (WDDM) и более продвинутой работы с многоядерными процессорами. Сменив ее ужасный Пуск на удобный и настраиваемый с помощью утилиты Classic Shell, я получил шуструю, надежную и удобную ОС, но с одним важным недостатком, а именно — отсутствием DirectX 12, который был нужен в играх все чаще и чаще.

А это означало, что надо переходить на Windows 10, как бы мне этого не хотелось. Дело в том, что первое знакомство с этой ОС в 2016 году наградило меня крайне неприятным опытом. Множество багов, один из которых умудрился "навернуть" мне файловую систему на HDD-файлопомойке, наглое, можно сказать, хамское, навязывание ОС пользователям прошлых Windows, и политика обновлений, ясно дававшая понять, что это теперь не ваш компьютер, а "Этот компьютер" и Microsoft будет делать с ним все, что ей нужно, и тогда, когда ей это нужно. Я уже не говорю про телеметрию, на которую, теперь, спустя восемь лет, просто не обращаешь внимания, но тогда это было вопиющим фактом.

Стоит отметить, что если Windows 7 и Windows 8 спокойно обходились без SSD-накопителя, то Windows 10 превращает работу на HDD в мучение и в этом есть немалая заслуга телеметрии. Хорошо, что сегодня можно купить бюджетный SSD объемом 120 ГБ буквально за копейки, например, Kingston A400, ADATA Ultimate SU650 или Patriot Burst Elite.

Но, время шло, Windows 10 менялась, причем кардинально и если сравнить Windows 10 Anniversary Update – версии 1607 из 2016 года и финальную Windows 10 22H2, которая теперь будет с нами до октября 2025 — это две совершено разные системы. Сегодня Windows 10 удобна, стабильна и предсказуема и пользоваться ею одно удовольствие, особенно версией Windows 10 LTSC.

А вот по поводу Windows 11, которую я несколько раз пробовал устанавливать, я испытываю только скепсис. Неудачный интерфейс, огромное количество проблем с аппаратной частью, про которые СМИ пишут каждый месяц, дикие системные требования и главное — вторичность. Ведь это всего лишь очередной крупный билд Windows 10 под кодовым названием Sun Valley, в котором решили радикально поменять интерфейс, но в последний момент назвали Windows 11, опровергнув свое громкое заявление, что других Windows не будет.

Я даже сделал коллаж, показывающий, что Windows 11 — это всего лишь старая добрая основа от Windows Vista, на которую все продолжают натягивать новые "шкурки" и добавлять функции. Да и уже в 2024 ее обещает сменить Windows 12, поэтому тратить свое время на эту версию я больше не буду.

Вот таким был мой опыт использования почти всех версий Windows, из которых только Windows Me и Windows Vista я уделил совсем мало времени. Пишите в комментарии, а какие из Windows были лучшими для вас?

