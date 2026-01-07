По словам экспертов канала, новая функция существенно превосходит все технологии предыдущих поколений.

На выставке CES 2026 компания Nvidia официально запустила технологию G-Sync Pulsar, которую называет самым продвинутым решением для повышения чёткости движения на LCD-мониторах. В отличие от предыдущих технологий, Pulsar впервые эффективно сочетает её с адаптивной синхронизацией VRR, что позволяет получить выгоду от чёткого изображения в широком диапазоне частот обновления.

Ключевая проблема старых решений заключалась в их несовместимости с переменной частотой кадров и неравномерной чёткости по всему экрану, и Pulsar решает обе эти задачи. Технология синхронизирует импульсы подсветки с обновлением строк матрицы, что обеспечивает одинаково высокую чёткость от верхнего до нижнего края экрана.

Тесты Monitors Unboxed на мониторе ASUS ROG Strix XG27AQNGV показали впечатляющие результаты. При включении Pulsar и активированном G-Sync чёткость оставалась стабильно высокой даже при падении FPS до 100 кадров в секунду. Ранее это было недостижимо. В сравнении с другими решениями, такими как Gigabyte Aim Stabilizer Sync, Pulsar демонстрирует значительно меньше артефактов и сохраняет преимущество на низких частотах обновления, где конкуренты теряют эффективность.

Технически Pulsar достигает этого за счёт умной системы компенсационных импульсов, которые динамически регулируют ширину и амплитуду строба при изменении FPS, избегая мерцания и резких падений яркости. Мониторы с Pulsar также оснащены датчиком освещённости для автоматической настройки яркости и цветовой температуры.

Важным ограничением является эксклюзивность технологии для видеокарт Nvidia — на GPU AMD активировать Pulsar нельзя. Первые мониторы с поддержкой G-Sync Pulsar от ASUS, Acer, AOC и MSI, построенные на панелях 1440p с частотой 360 Гц, появятся в продаже уже в ближайшее время. Для киберспортсменов и геймеров, ценящих максимальную чёткость в динамичных сценах, это может стать новым стандартом. Эксперты Monitors Unboxed считают технологию важным шагом в эволюции игровых панелей.