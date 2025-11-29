Сайт Конференция
Zelikman
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
В список вошли как модели от AMD, так и модели от Intel в различных ценовых сегментах.

По мере приближения к концу 2025 года Hardware Unboxed подвели итоги и выбирали лучшие процессоры от AMD и Intel, доступные на рынке. Эксперты выделили пять ключевых категорий, чтобы охватить все сегменты — от бюджетного до флагманского. Главный тренд года — безоговорочное доминирование AMD в игровом сегменте и ценовое давление на Intel, которой мешает отсутствие апгрейд-пути на текущих платформах.

Процессоры Intel и AMD

В бюджетном сегменте произошла серьезная рокировка. Intel, долгое время удерживавшая позиции с чипами вроде Core i3-12100F и i5-12400F, сдала их. i5-12400F не может конкурировать с AMD по производительности, а вся линейка Core i3 с четырьмя производительными ядрами окончательно устарела для современных задач. Единственный жизнеспособный вариант от Intel — Core i5-14600KF, но его цена уже приближается к среднему сегменту. Прямой конкурент от AMD в лице Ryzen 5 9600X стоит на порядок меньше.

В играх они показывают себя одинаково, но в продуктивности i5-14600KF может быть до 40% быстрее, потребляя при этом на 130% больше энергии. Однако, настоящей звездой стал Ryzen 5 7400F. При своей цене он предлагает до 20% более высокую игровую производительность, чем старый i5-12400F. Это делает его лучшим выбором для бюджетных геймеров, не готовых переплачивать.

Ценовой диапазон до 250 долларов оказался одним из самых спорных. Intel предлагает здесь Core Ultra 5 245KF, который после снижения цены показывает отличную производительность в рабочих задачах, но отстаёт в играх.

Ryzen 5 9600X, напротив, демонстрирует эталонную энергоэффективность и сильные игровые результаты, в среднем на 10% выше, чем у 245K. Ключевое преимущество AMD — платформа AM5, которая получит поддержку будущих поколений процессоров Zen 6 и, возможно, Zen 7. Платформа Intel LGA 1851 уже является тупиковой. Для геймеров выбор очевиден — Ryzen 5 9600X. Для тех, чей приоритет — продуктивность, и кто не планирует апгрейд, 245K становится интересной, но нишевой опцией.

В среднем ценовом сегменте складывается паритет между AMD и Intel, но с оговорками. Intel Core Ultra 7 265KF бесспорный лидер по производительности в рабочих приложениях в своей ценовой категории. Он значительно опережает Ryzen 7 9700X и даже составляет конкуренцию более дорогому Ryzen 9 9900X.

Однако, AMD Ryzen 7 9700X обходит Intel в игровой производительности, демонстрирует феноменальную энергоэффективность и, что важно, предоставляет апгрейд-путь на AM5. Если кратно, то лучший универсал для продуктивности — Core Ultra 7 265K. Лучший выбор для геймера, смотрящего в будущее, — Ryzen 7 9700X.

Бескомпромиссным вариантом для геймеров является Ryzen 7 9800X3D — безоговорочный чемпион в играх. Технология 3D V-Cache обеспечивает ему лидерство в подавляющем большинстве игровых сценариев. Цена остается высокой, что говорит о стабильно высоком спросе. Для тех, кто хочет сэкономить, отличной альтернативой является предыдущее поколение — Ryzen 7 7800X3D, который уступает новинке всего около 8%, оставаясь одним из лучших предложений на рынке.

В топовом сегменте ключевые игроки — это AMD Ryzen 9 9950X и Intel Core Ultra 9 285K. Последний за минувшие месяцы немного снизился в цене. Intel Core Ultra 9 285K после снижения цены стал очень привлекательным предложением, в некоторых задачах обходя Ryzen 9 9950X.

AMD Ryzen 9 9950X же остаётся эталоном. Его главное преимущество — не только производительность, но и платформа AM5 с долгосрочной поддержкой. Для тех, чьи задачи выигрывают от большого кэша, есть также флагманская модель Ryzen 9 9950X3D.

#amd #intel #процессоры #гейминг #компьютеры #железо
Источник: youtube.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter