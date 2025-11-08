Также в скором времени могут появится проблемы с поставками моделей RTX 5060 Ti 16 ГБ

Согласно последним данным, долгожданная серия видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000 Super может не появиться на рынке ранее третьего квартала 2026 года. Причиной переноса релиза, как сообщают источники, стала глобальная нехватка модулей памяти GDDR7.

GeForce RTX 5000 Super

Изначально планировалось, что обновлённая линейка, включающая модели RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super, будет представлена в первом квартале 2026 года. Однако, по информации инсайдера MEGAsizeGPU, выпуск был отложен примерно на полгода. Важно отметить, что официальных заявлений от Nvidia не поступало, поэтому говорить о переносе сложно — компания попросту никогда не подтверждала сроки выхода новых карт.

Ключевой особенностью серии Super должно было стать использование 3-гигабитных чипов памяти GDDR7, что позволило бы значительно увеличить объём видеопамяти. RTX 5080 Super могла бы получить 24 ГБ памяти, RTX 5070 Ti Super — также 24 ГБ, а RTX 5070 Super — 18 ГБ. Однако, именно с поставками этих высокоплотных модулей памяти и возникли сложности.

Ситуация с памятью затрагивает не только будущие модели. Сообщается, что даже текущие видеокарты, такие как RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти, вскоре могут столкнуться с дефицитом поставок. Это связано с общим ростом цен на различные типы памяти, включая GDDR7.

Источник

Эксперты отмечают, что Nvidia может пересмотреть свои приоритеты в условиях дефицита памяти. Компания может сосредоточиться на более прибыльных сегментах, таких как видеокарты серии RTX PRO 6000 Blackwell или мобильные решения RTX 5090 Laptop, которые также используют 3-гигабитные чипы памяти, но приносят более высокую маржу.

Для игрового сообщества потенциальный перенос выхода RTX 5000 Super означает более длительное ожидание видеокарт с увеличенным объёмом памяти. В условиях, когда текущее поколение RX 9000 от AMD не составляет серьёзной конкуренции, Nvidia может позволить себе не торопиться с выпуском обновлённых моделей, особенно учитывая растущие затраты на производство.

Ожидается, что анонс серии RTX 5000 Super может состояться на выставке Computex 2026, а розничные продажи стартуют в третьем квартале следующего года. Эти видеокарты должны стать последним крупным обновлением перед переходом на архитектуру Rubin, выход которой ожидается в 2027 году.