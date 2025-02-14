Также в игру вернутся некоторые удалённые режимы и опции, как например сражения 6 на 6

В 15-м сезоне, который стартует в пятницу, снова появятся сундуки, хотя их роль в игре пока остаётся под вопросом. Возвращение спорных микротранзакций сопровождается введением нового режима, героев и обновлений игрового процесса.

Лутбоксы позволяют игрокам получать случайные косметические предметы, такие как облики и другие элементы. Однако, их возвращение в Overwatch 2 вызывает неоднозначную реакцию. Сундуки будут доступны в качестве наград за выполнение еженедельных и событийных заданий, а также станут частью бесплатного и платного боевого пропуска. Blizzard также представила два типа лутбоксов: обычные и легендарные, с разными шансами на выпадение редких предметов. В каждой коробке гарантированно будет хотя бы один «редкий» предмет, а после открытия пяти коробок — «эпический», и после 20 — «легендарный».

Пока неясно, будут ли лутбоксы исключительно наградой за игровые достижения или же они станут частью внутриигрового магазина, который уже предлагает множество предметов. Blizzard избегает обсуждения этого деликатного вопроса, что вызывает дополнительные опасения, особенно учитывая, что подобные микротранзакции близки к азартным играм, но при этом практически не регулируются.

Одной из ключевых новинок 15-го сезона станет возможность дважды «повышать уровень» героя в течение матча. С каждым повышением уровня игроки смогут выбирать одно из двух улучшений. Первое улучшение будет незначительным, а второе — более существенным. Например, Торбьорн сможет устанавливать свою турель на стены и потолки или делать её более прочной. Это добавляет разнообразия в игровой процесс, открывая новые тактические возможности.

Кроме того, в течение сезона вернётся режим игры 6 на 6. В Overwatch Classic: GOATS игроки смогут снова использовать команду из трёх лекарей и трёх танков — тактику, которая была популярна, но также вызывала споры в эпоху Overwatch 1. Это нововведение воспринимается как ностальгическая отсылка к прошлому.

Новый герой Фрея, вооруженная арбалетом, добавит разнообразия в игровой процесс. Она способна совершать рывки, высоко прыгать и атаковать врагов как быстрыми, так и медленными выстрелами.

В следующем сезоне, который стартует в апреле, Overwatch 2 представит новый игровой режим. Матчи на стадионе будут длиться до 7 раундов. Особенностью режима станет вид от третьего лица и возможность покупать улучшения для героев между раундами. Например, Blizzard упоминает «боевое милосердие», которое превращает целителя в более боеспособного персонажа.

Несмотря на все изменения и нововведения, в Steam Overwatch 2 продолжает получать преимущественно негативные отзывы. Игроки критикуют невыполненные обещания, отсутствие значимых инноваций по сравнению с первой частью и ошибки в разработке.