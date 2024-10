При этом за полчаса игры максимальная температура телефона составляла лишь 39 градусов





Тестируемый смартфон оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. В одном из тестов команда Antutu подвергла устройство с чипом Snapdragon 8 Elite нагрузке, запустив Genshin Impact с максимальными графическими настройками на полчаса. В ходе испытания устройство показало среднюю частоту кадров 59,62 FPS при потреблении энергии около 4 Вт. Еще более удивительным является тот факт, что максимальная температура, достигнутая телефоном, составила всего 39 C.

Выходит, что Snapdragon 8 Elite является одним из наиболее эффективных процессоров для выполнения требовательных задач, таких как игры. В то же время, другой мощный чип – Dimensity 9400 – показал аналогичную среднюю частоту кадров в этом тесте, но при значительно большем потреблении энергии.

Будущий флагманский смартфон Xiaomi также продемонстрировал процессор в игре Honor of Kings при аналогичных условиях. Устройство показало среднее значение производительности в 119,8 FPS, с максимальной температурой 37,9 C и минимальным энергопотреблением в 3,65 Вт. Кроме того, тестировался и Honkai: Star Rail, где при тех же условиях средняя частота составила 59,34 FPS, а максимальная температура поднялась до 44,4 C.

Digital Chat Station также опубликовал результаты дополнительных тестов на Weibo. В графическом бенчмарке Steel Nomad Light Xiaomi 15 набрал 2500 баллов. В то же время одноядерные и многоядерные тесты в GeekBench v6.6 продемонстрировали результаты в 3000 и 9400 баллов соответственно. В ранее появившихся утечках данные показывают, что Snapdragon 8 Elite смог добиться более 10000 баллов в многоядерных тестах GeekBench.