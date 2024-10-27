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Zelikman
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
При этом за полчаса игры максимальная температура телефона составляла лишь 39 градусов


  Тестируемый смартфон оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. В одном из тестов команда Antutu подвергла устройство с чипом Snapdragon 8 Elite нагрузке, запустив Genshin Impact с максимальными графическими настройками на полчаса. В ходе испытания устройство показало среднюю частоту кадров 59,62 FPS при потреблении энергии около 4 Вт. Еще более удивительным является тот факт, что максимальная температура, достигнутая телефоном, составила всего 39 C.

  Выходит, что Snapdragon 8 Elite является одним из наиболее эффективных процессоров для выполнения требовательных задач, таких как игры. В то же время, другой мощный чип – Dimensity 9400 – показал аналогичную среднюю частоту кадров в этом тесте, но при значительно большем потреблении энергии.

  Будущий флагманский смартфон Xiaomi также продемонстрировал процессор в игре Honor of Kings при аналогичных условиях. Устройство показало среднее значение производительности в 119,8 FPS, с максимальной температурой 37,9 C и минимальным энергопотреблением в 3,65 Вт. Кроме того, тестировался и Honkai: Star Rail, где при тех же условиях средняя частота составила 59,34 FPS, а максимальная температура поднялась до 44,4 C.

  Digital Chat Station также опубликовал результаты дополнительных тестов на Weibo. В графическом бенчмарке Steel Nomad Light Xiaomi 15 набрал 2500 баллов. В то же время одноядерные и многоядерные тесты в GeekBench v6.6 продемонстрировали результаты в 3000 и 9400 баллов соответственно. В ранее появившихся утечках данные показывают, что Snapdragon 8 Elite смог добиться более 10000 баллов в многоядерных тестах GeekBench.

#смартфоны #технологии #гаджеты #xiaomi 15 pro #qualcomm snapdragon 8 elite
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