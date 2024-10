Проект стал самым большим успехом для компании Quantic Dream

Detroit: Become Human — игра, разработанная студией Quantic Dream, выпущенная в 2018 году. Она затрагивала различные политические вопросы через линию сюжета о восстании роботов, представляя гуманистические идеи в виде тонкой аллегории современных проблем.

Quantic Dream за годы своего существования создала многие известные проекты, такие как Heavy Rain и Beyond: Two Souls, однако Detroit: Become Human, вероятно, является их самым популярным творением благодаря графике и актерскому составу. Гендиректор Quantic Dream, Гийом де Фондумьер, сообщил на платформе X о том, что Detroit: Become Human официально достигла отметки в 10 миллионов проданных копий на PlayStation и ПК. Игра стала выдающимся успехом Quantic Dream, так как изначально она была выпущена исключительно для PlayStation, а затем, в 2019 году, портирована на ПК, что способствовало её дальнейшему распространению и популярности.

Игра доступна на PlayStation 4 и ПК, а также на PlayStation 5 благодаря обратной совместимости и возможности приобрести её в PlayStation Store. Некоторые игроки надеются, что успех Detroit: Become Human приведет к обновлению для PS5 Pro, которое сможет значительно улучшить графику.

С учетом того, что Detroit: Become Human столь популярна и имеет открытый финал, у игроков есть надежда на появление продолжения. В зависимости от того, какие персонажи выжили или погибли в вашем прохождении, сюжет будет развиваться по-разному. Игра предлагает множество путей к «хорошим» и «плохим» концовкам.