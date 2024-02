По словам представителей компании, это поможет оплатить бесплатный уровень и сократить среднее время ожидания для пользователей

Потоковый сервис NVIDIA GeForce NOW уже существует несколько лет. Для тех, кто не знаком, сервис позволяет пользователям транслировать игры, которые они уже имеют или к которым они имеют доступ через подписку Game Pass. В сервисе есть два уровня: максимальный уровень стоит 20 долларов в месяц и позволяет играть в течение 8 часов с использованием устройства RTX 4080 и максимальным разрешением 4K; приоритетный уровень стоит 9,99 долларов и предоставляет доступ к "премиум" устройству с продолжительностью игры в 6 часов.

У GeForce NOW также есть бесплатный тарифный план, который предлагает базовую установку c RTX 2080 без опции, сеансы длительностью 1 час и стандартный доступ к игровым серверам. Компания NVIDIA подтвердила The Verge, что пользователям этого уровня вскоре будет показываться реклама продолжительностью до двух минут во время ожидания начала новой игровой сессии.

NVIDIA заявляет, что это поможет оплатить бесплатный уровень и сократить среднее время ожидания для пользователей. Компания также сообщила, что у нее было более 25 миллионов пользователей GeForce NOW в 2023 году, и общее количество часов потокового вещания за год составило 250 миллионов. Однако, конкретное число пользователей на бесплатном уровне они не упомянули.

В январе прошлого года NVIDIA объявила о интеграции своей технологии G-Sync в GeForce NOW, что обеспечивает более гладкий игровой процесс и уменьшение задержки - полезное дополнение для пользователей высшего уровня, которые могут транслировать игры с частотой до 240 кадров в секунду и разрешением 1080p. Компания также вводит однодневные абонементы, чтобы люди могли попробовать GeForce NOW, не подписываясь на ежемесячную подписку: цена будет составлять 3,99 доллара за приоритетный уровень и 7,99 доллара за уровень "ультра".